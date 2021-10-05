Друге велике падіння: чому Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger і Oculus VR впали

Що сталось з найпопулярнішою мережею у світі, та її платформами.

Facebook разом з афільованими платформами Instagram, WhatsApp, Messenger, Oculus VR став жертвою другого в своїй історії глобального збою.

За даними ресурсу Downdetector, проблеми почалися близько 18:39 за київським часом.

Збої в роботі викликали масовий хаос і вплинули на користувачів по всьому світу, хто використовує сервіси для спілкування, особливо для користувачів WhatsApp, а також для компаній і людей, які покладаються на сайти для ведення бізнесу.

Загалом платформи Facebook були недоступні протягом шести-семи годин і почали повільно повертатися в онлайн після 01:00 за київським часом.

"Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger повертаються в онлайн-режим. Вибачте за цей зрив сьогодні. Я знаю, наскільки ви покладаєтеся на наші послуги, щоб залишатися на зв'язку з людьми, які вам дорогі", – написав на своїй сторінці в FB Марк Цукерберг о 01:54 за київським часом.

Проте, що ж сталось, і чому виник цей глобальний збій, уже вдруге за останні два роки?

Інтернет не знає, де шукати facebook.com

Впала навіть внутрішня комунікаційна платформа Facebook, Workplace, анонімно повідомив в коментарі для The Washington Post вочевидь співробітник соцмережі.

Примітно, що значна кількість робітників соцмережі також втратила доступ до сторонніх інструментів таких, як Slack, тому, що механізм Facebook для входу в ці інструменти також не працював.

"Ми знаємо, що деякі люди мають проблеми з доступом до наших програм та продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію, і приносимо вибачення за можливі незручності", – написав напередодні в Twitter директор по комунікаціям Facebook Єнді Стоун.

https://twitter.com/andymstone/status/1445058088436908045

На 06:00 за київським часом у провідних світових ЗМІ була відсутня достовірна інформація про причини глобального збою. Опитані технічні спеціалісти висували свої версії того, що відбувається.

"Щось сталося всередині Facebook, що зіпсувало налаштування їх мережі, зокрема настройки того, як Facebook спілкується з рештою світу та отримує доступ до Інтернету", – сказала The Washington Post старший аналітик з безпеки компанії Verica Кортні Неш.

Схоже, проблема в маршрутах протоколів прикордонного шлюзу Facebook або шляхах, які дозволяють маршрутизаторам обмінюватися інформацією, припустив директор з аналізу інтернету компанії з моніторингу мережі Kentik Дуг Медорі. Медорі називає маршрути протоколів "основою того, як працює Інтернет".

Тобто, вірогідно збій був викликаний помилкою DNS (сервера доменних імен) – це структура імен, що формує інфраструктуру інтернету. Тобто, коли користувачі пробували перейти на facebook.com, інтернет не знав, де знайти facebook.com.

За словами Медорі, маршрути Facebook були скасовані 4 жовтня вранці (за східним стандартним часом), і програми Facebook неможливо були знайти в інтернеті, оскільки ці маршрути містили адреси серверів систем доменних імен Facebook.

https://twitter.com/jrssnet/status/1445053044568244226

Системи DNS перетворюють знайомі веб-адреси, такі як facebook.com, у ряд цифр, які можуть читати комп’ютери. Коли у серверів виникають проблеми у спілкуванні, це може зробити веб-сайти недоступними.

Цю версію підтверджує твіт технічного директора Facebook Майка Шрепфера, в якому він вибачався і казав, що "ми відчуваємо проблеми з мережею, і команди працюють якомога швидше для налагодження та відновлення".

https://twitter.com/schrep/status/1445114730151043073

Налагодження, яке потребує ручного втручання

Телеграм-канал на 72 тисяч підписників "Ghost In the Block" оприлюднив більш детальну інтерпретацію попередньої версії причин падіння Facebook і афільованих платформ.

"О18: 50 в мережі Facebook "розкатали" оновлення на все своє мережеве обладнання, яке займалося анонсами BGP (Border Gateway Protocol – протокол динамічної маршрутизації), яке оголошує маршрутизацію до їх сервісів. Це призвело до повної зупинки зв'язку між сервісами Facebook, а разом з цим і припинення обслуговування їх DNS:

Сторінка входу на facebook.com буквально у всьому світі близько півгодини-години показувала: "Can not resolve domain". WhatsApp і Instagram також належать FB і розміщуються на їх майданчику, в зв'язку з чим вони також стали недоступні.

Щоб все налагодити, потрібне ручне втручання: 1. У всі BGP-роутери. 2. У всіх датацентрах. 3. У всіх точках присутності Facebook

Це втілити у життя дуже складно: фізичного доступу до всіх потрібних ЦОДів (Центрів обробки даних) немає, а там, на місцях, фізично зараз присутні не найдосвідченіші співробітники, які чергують. Їх руками доводиться проводити маніпуляції з великою затримкою, адже інженери з головного офісу не можуть миттєво "прилетіти" в усі необхідні датацентри.

Все ускладнюється епідеміологічною ситуацією: фізичну присутність персоналу в датацентрах скорочено.

Крім того, у співробітників Facebook через настільки масштабні проблеми стали недоступні внутрішні засоби комунікації. З цієї причини вони змушені координувати всі роботи через інші платформи, що також уповільнює вирішення проблеми.

Сервіси не працюють занадто довго, тому аудиторія Facebook, Instagram & WhatsApp плавно перетікає в інші мережі і месенджери, які переживають дуже різкий наплив трафіку, що виглядає з боку як уповільнення їх роботи", – зазначалось в повідомленні.

Так, після глобального збою в Facebook, Whatsapp та Instagram також почалися перебої в роботі месенджера Telegram.

Telegram повідомив у Twitter, що "радий, що усі зареєстровані облікові записи переходять з WhatsApp, але серверам складно впоратися з усім відразу".

Співробітники Facebook втратили внутрішні системи комунікації

Всередині Facebook відключення порушило майже всі внутрішні системи, які співробітники використовують для спілкування та роботи. Кілька співробітників соціальної мережі розповіли The Verge, що вони вдалися до розмов через свої надані роботою облікові записи електронної пошти Outlook, хоча співробітники не можуть отримувати електронні листи із зовнішніх адрес.

Співробітники, які до відключення були зареєстровані в таких інструментах як Документи Google і Zoom, тривалий час не могли ними користуватися. Будь-який працівник, якому потрібно було увійти за допомогою своєї робочої електронної пошти, блокувався.

За словами двох людей, знайомих з ситуацією, інженери Facebook були відправлені до центрів обробки даних компанії в США, щоб спробувати вирішити проблему на місці.

Це вже другий глобальний збій

Компанія на трильйон доларів, яка може похвалитися 2,9 мільярдами активних користувачів щомісяця, не працювала щонайменше шість години, пише TechCrunch.

У той же час акції Facebook знизилися приблизно на 5,5%. Це зниження відбулося в межах більш глобальної тенденції зниження акцій, викликаної тим, що Facebook опинився під контролем у Сенаті США після того, як викривач інформації Френсіс Хауген передала внутрішні документи соціальної мережі до The Wall Street Journal.

В свою чергу видання оприлюднило велику статтю про те, що Instagram суттєво негативно впливає на психічне здоров’я підлітків, особливо дівчат і в Facebook про це добре відомо.

Варто також нагадати, що перший найбільший збій у своїй історії Facebook пережив 14 березня 2019 року. Тоді сервіси Facebook, Instagram, WhatsApp "впали" по всьому світу більш ніж на 14 годин. Увесь цей час головні інформаційні платформи для багатьох людей виявилися недоступними.

Тоді, у відповідь на чутки, опубліковані в інших соціальних мережах, компанія заявила, що збої не були результатом DDoS-атаки, яка навантажує цільові служби надзвичайно великими обсягами трафіку.

Телеканал NBC News згодом повідомив, що причина була пов'язана з "перевантаженими" базами даних.