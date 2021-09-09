Перед конкурсом на приватизацію фінансову модель ОГХК провалили – джерела

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АТ "Об'єднана гірничо-хімічної компанія" (ОГХК) з третьої декади липня і протягом серпня працювала переважно "на склад", повністю згорнувши продажі, і таким чином майже на 100% зірвавши запланований на серпень дохід.

Про це повідомляє ЕП у своїй статті із посиланням на джерела.

Зазначається, що пробуксовка великої приватизації почалася наприкінці серпня, коли Фонд державного майна скасував аукціон з продажу "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК).

"Таке рішення прийнято тому, що після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущений лише один учасник", - йшлося в офіційному повідомленні Фонду.

"Жодних інших деталей. Але головна подія, що пояснює це рішення, відбулася за кілька днів до нього. Тоді Фонд держмайна змінив главу ОГХК, замість Артура Сомова призначивши Єгора Перелигіна.

За даними ЕП, мала кількість претендентів на приватизацію гірничо-хімічної компанії і зміна її першої особи мають прямий взаємозв'язок. А суть його в тому, що за місяць до початку конкурсу, в 20-х числах липня, ОГХК повністю припинила відвантаження своєї продукції, що призвело до падіння її фінансових результатів", - пише автор матеріалу.

"До приватизації Фондом була складена так звана "фінансова модель" ОГХК, яка складається з історичних (минулих) і прогнозованих (майбутніх) доходів підприємства. Претенденти на приватизацію цією фінансовою моделлю володіли, але перед самим конкурсом її було провалено", - пояснив один зі співрозмовників ЕП.

За словами співрозмовника, з третьої декади липня і протягом серпня ОГХК працювала переважно "на склад", повністю згорнувши продажі, і таким чином майже на 100% зірвавши запланований на серпень дохід.

ЕП звернулася по коментар до Фонду держмайна.

"Там обмежилися відповіддю, що розраховують на те, що до дати нового конкурсу, 29 жовтня, кількість претендентів буде значно ближчою до числа компаній, які спочатку цікавилися приватизацією ОГХК. А це як мінімум 13 структур", - йдеться у статті.

"18 міжнародних компаній підписали договори про конфіденційність і готувалися до участі в приватизаційному аукціоні. Інвестиційний радник і Фонд провели більше 70 презентацій та зустрічей з міжнародними інвесторами та фондами в Австралії, Японії, Великобританії, США, Китаї. Зокрема, велася спільна робота з Міністерством закордонних справ.

Через тимчасові обмеження на вивчення всіх даних про ОГХК (2 місяці), провідні міжнародні компанії не встигли підготуватися до торгів, про що повідомили ФДМ і радника по приватизації. Додатковий час на підготовку розширить коло потенційних учасників", - пояснив представник Фонду.

Серед потенційних інвесторів - Група ТАС Сергія Тігіпка, BGV Group Management Геннадія Буткевича, UMG Investments Ріната Ахметова і "Стугна Лімітед" Андрія Адамовського.

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3,7 мільярди гривень за ОГХК: як проходила підготовка до приватизації

Нагадуємо:

Аукціонна комісія Фонду державного майна на засіданні 30 серпня визначила 29 жовтня як нову дату приватизаційного аукціону АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Фонд держмайна скасував приватизаційний аукціон АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", оскільки після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущено лише одного учасника.

До Фонду надійшло 3 заявки для участі в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", але двоє з потенційних учасників подали неповний пакет документів.

У відомстві очікують заявок від інших великих гравців ринку, які вивчали дані про "ОГХК", але яким не вистачило відведених законодавством на підготовку 2 місяців для завершення аудиту і ухвалення рішення.

Фонд держмайна сподівається на зростання вартості ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" зі стартових 3,7 млрд грн. Тоді Фонд заявляв, що на ОГХК претендують 13 потенційних покупців із різних країн.

Економічна правда