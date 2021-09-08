Новини 8 вересня: віртуальні активи, "Нафтогаз", вугілля

Про віртуальні активи. Верховна Рада на засіданні 8 вересня підтримала у другому читанні законопроект №3637, що дозволить легалізувати віртуальні активи та бізнес у цій сфері в Україні.

Голова НБУ Кирило Шевченко вітає ухвалення ВР закону "Про віртуальні активи", але зазначив, що єдиним законним засобом платежу в Україні залишається гривня.

Про "Нафтогаз". Три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз" 7 вересня подали у відставку, напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував конкурс на посади до наглядової ради.

Три незалежних члени наглядової ради "Нафтогазу" розповіли, що йдуть у відставку через відсутність порозуміння з правлінням НАКу і вони "не можуть забезпечувати належну роботу членів правління".

Про вугілля. Міністерство енергетики ініціює залучення коштів Держрезерву для закупівлі вугілля для ПАТ "Центренерго" обсягом орієнтовно 1 млн тонн.

Про БЕБ. Голова Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник заявив, що робота Бюро може не початися 25 вересня, що він анонсував раніше.

Про зарплати в держкомпаніях. Верховна Рада на засіданні 8 вересня підтримала у другому читанні законопроєкт №3952, яким пропонується зробити відомості про оплату праці у держкомпаніях публічно доступними для громадян.

Про регулювання інтернет-продавців. Мінекономіки розробило проєкт закону "Про захист прав споживачів" у новій редакції, який передбачає запровадження механізмів з регулювання інтернет-комерції.

Ексклюзив ЕП:

"Земля Шредінгера", або Як німецькі інвестори платять за оренду паїв, які не можуть обробляти

Відсутність досвіду ведення бізнесу в Україні зіграла з німецькою медіагрупою Verlagsgruppe Passau злий жарт. Інвестори змушені платити за оренду 400 гектарів землі без змоги працювати на ній.