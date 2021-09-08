Єдиним законним засобом платежу в Україні залишається гривня – Шевченко

фото: нбу

Голова НБУ Кирило Шевченко вітає ухвалення ВР закону "Про віртуальні активи", але зазначив, що єдиним законним засобом платежу в Україні залишається гривня.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, із прийняттям закону в Україні "з’явилася можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами".

"Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку - право на захист та роботу в правовому полі.

В Україні зможуть легально працювати міжнародні біржі, де відбуваються торги віртуальними активами. Технологічні інновації відкриють багато перспективних можливостей, зокрема сприятимуть залученню інвестицій у нашу країну", - зазначив Шевченко.

"Після підписання закону президентом ми разом з іншими регуляторами цього ринку починаємо розроблення та впровадження підзаконних нормативно-правових актів, які повинні надати потужних стимулів для розвитку ринку та водночас захистити українців від загрози шахрайства та знецінення їхніх заощаджень", - додав він.

Водночас Шевченко зазначив, що єдиним законним засобом платежу в Україні залишається гривня.

"Національний банк відповідає за купівельну спроможність саме національної валюти, регулює її обіг, завдяки цьому здійснює ефективну монетарну політику", - зауважив він.

"Водночас ми вивчаємо можливість випуску власних цифрових грошей (цифрової валюти від центробанку, з англійської - СBDC) - е-гривні.

Одним із потенційних напрямів дослідження випуску е-гривні ми вбачаємо її використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій із віртуальними активами). Це може створити нову інфраструктуру, яка б виконувала роль ефективного шлюзу між реальною економікою та ринком віртуальних активів. Відповідно е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для віртуальних активів в Україні", - резюмував голова НБУ.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 8 вересня підтримала у другому читанні законопроект №3637, що дозволить легалізувати віртуальні активи та бізнес у цій сфері в Україні.

Економічна правда