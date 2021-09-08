Єдиним законним засобом платежу в Україні залишається гривня – Шевченко

Єдиним законним засобом платежу в Україні залишається гривня – Шевченко
Голова НБУ Кирило Шевченко вітає ухвалення ВР закону "Про віртуальні активи", але зазначив, що єдиним законним засобом платежу в Україні залишається гривня.
Про це він написав у Facebook.
За його словами, із прийняттям закону в Україні "з’явилася можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами".
"Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку - право на захист та роботу в правовому полі.
В Україні зможуть легально працювати міжнародні біржі, де відбуваються торги віртуальними активами. Технологічні інновації відкриють багато перспективних можливостей, зокрема сприятимуть залученню інвестицій у нашу країну", - зазначив Шевченко.
"Після підписання закону президентом ми разом з іншими регуляторами цього ринку починаємо розроблення та впровадження підзаконних нормативно-правових актів, які повинні надати потужних стимулів для розвитку ринку та водночас захистити українців від загрози шахрайства та знецінення їхніх заощаджень", - додав він.
Водночас Шевченко зазначив, що єдиним законним засобом платежу в Україні залишається гривня.
"Національний банк відповідає за купівельну спроможність саме національної валюти, регулює її обіг, завдяки цьому здійснює ефективну монетарну політику", - зауважив він.
"Водночас ми вивчаємо можливість випуску власних цифрових грошей (цифрової валюти від центробанку, з англійської - СBDC) - е-гривні.
Одним із потенційних напрямів дослідження випуску е-гривні ми вбачаємо її використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій із віртуальними активами). Це може створити нову інфраструктуру, яка б виконувала роль ефективного шлюзу між реальною економікою та ринком віртуальних активів. Відповідно е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для віртуальних активів в Україні", - резюмував голова НБУ.
Нагадаємо:
Верховна Рада на засіданні 8 вересня підтримала у другому читанні законопроект №3637, що дозволить легалізувати віртуальні активи та бізнес у цій сфері в Україні.
Економічна правда
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