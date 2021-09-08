"Ми не встигаємо": БЕБ може не запуститися 25 вересня – Мельник

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Голова Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник заявив, що робота Бюро може не початися 25 вересня, що він анонсував раніше.

Про це Мельник сказав в інтерв'ю "Суспільному".

На питання, чи відбудеться 25 вересня запуск БЕБ і ліквідація податкової міліції, він відповів:

"Ми не встигаємо. Так, певні процеси були затягнуті: не по вині Кабміну, не по вині народних депутатів. Так трапилось, що воно трошки затягнулось. Шість місяців, які були дані на ліквідацію ДФС, я в цьому брав участь, і ці 6 місяців. які були дані для початку роботи БЕБу... Вони з різних об’єктивних причин затягнулись".

При цьому, однією з можливих причин Мельник називає "літні періоди відпусток", водночас додає, що процес дуже складний, позаяк вперше в історії ліквідується орган ДФС "під нуль".

"Це не так то і просто, як виявилось. І ми бачимо, що зараз навіть проведення аудиту ДФС продовжене ще на певний термін. Просто фізично не встигають, працюють щоденно. Аудит проводиться, але не встигають", - сказав він.

За його словами, процес запуску продовжується.

"Так, всі орієнтуються на дату 25 вересня. Ми орієнтуємось на цю дату. Чому ж я і сказав, що вибрав тактику якомога скоріше призначити 30% центрального апарату. Щоб всі напрямки перекрити, щоб почати роботу, щоб перехопити якраз цей функціонал, який повинен робити БЕБ. І чи встигнемо ми? Ні, ми не встигаємо", - визнав Мельник.

Він додав, що процедура конкурсів кандидатів на посади в БЕБ триватиме не менше 30-35 діб.

"А якщо Рада громадського контролю буде створена, наприклад, а голосування за Раду громадського контролю відбудеться 9 числа (вересня - ред.), три доби іде голосування.

І виходить, що десь 12 ми отримаємо Раду громадського контролю. Наприклад, я створюю конкурсну комісію і, наприклад, ще 30-35 днів мінімум будуть конкурси на цих 200-220 людей, 30% від центрального апарату. Напевно я не вкладаюсь у 25 вересня", - пояснив Мельник.

"Я хочу запустити роботу відомства приблизно десь наприкінці цього місяця. 25 вересня - не зовсім… Десь кінець місяця - початок жовтня.

Розумієте, початок роботи органу - це постанова Кабінету міністрів про запуск Бюро економічної безпеки, про запуск його роботи. Для того, щоб клопотати перед прем’єр-міністром, що "видайте, будь ласка, таку постанову" - мені потрібно доповісти, що зроблено", - сказав він.

Голова БЕБ розповів, що вже провели "дуже багато реєстраційних процедур".

"Вже орган існує, вже зареєстровані рахунки і т.д. Але щоб навіть провести конкурсні процедури - мені потрібно розробити положення по всім працівникам, які посадові інструкції. Тому що в конкурсних умовах я прописую, що я від цих осіб чекаю, але я тільки закінчую структуру", - додав він.

А на запитання, чи справді в законі про БЕБ йдеться про те, що ДФС має бути ліквідована на наступний день одразу після запуску БЕБ і чи буде це 26 вересня, Мельник відповів, що мова йде про 25-26 вересня.

Він також не виключив ситуації, коли ДФС ліквідують, а БЕБ ще не почне фактично працювати.

"Так, таке може статися - це ризик. І зараз, якраз, обговорюється це питання: як не допустити, щоб цього не трапилося.

Чому? Тому, що в законі прописано, так: спочатку робота БЕБу, але не пізніше шести місяців. Шість місяців витікають, по закону, 25 чи 26 вересня. І це якраз та дата, коли вилучається з податкового кодексу блок податкової міліції й вона перестає існувати", - резюмував Мельник.

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Нагадаємо:

Указ про призначення Мельника головою Бюро економічної безпеки – з’явився на сайті Кабміну 20 серпня 2021 року.

БЕБ запрацює 25 вересня, а наступного дня ДФС, яку тимчасово очолює Анатолій Александров, припинить своє існування.

Новопризначений голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник придбав квартиру в елітному житловому комплексі у курортному районі Одеси вдвічі дешевше ринкової вартості.