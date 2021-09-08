Мінекономіки пропонує ідентифікувати інтернет-продавців

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Мінекономіки розробило проєкт закону "Про захист прав споживачів" у новій редакції, який передбачає запровадження механізмів з регулювання інтернет-комерції.

Про це йшлося під час зустрічі першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка з Українською Радою Бізнесу 7 вересня, передає прес-служба міністерства.

"Регулювання інтернет-комерції - вимоги сьогодення. Адже неможливість ідентифікувати онлайн-продавця спричиняє незахищеність прав споживача та бюджетні втрати через нереєстрацію продавців як підприємців.

Отже, щоб вирішити ці проблеми, ініціюємо механізм добровільної ідентифікації в реєстрі інтернет-магазинів продавцями товарів в електронній комерції", - заявила заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Зазначається, що законопроєкт, розроблений міністерством, містить норми, якими передбачено, що підприємці, які здійснюють електронні продажі, обов’язково повинні будуть розміщувати інформацію про себе як суб’єкта господарювання та перелік інформації про продукцію.

"У законопроєкті надається визначення "електронний торговельний майданчик (маркетплейс)" та "електронний сервіс порівняння продукції (прайс-агрегатор)", а також встановлюється відповідальність за ненадання повної інформації суб’єктом господарювання щодо його ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

Наразі проєкт закону знаходиться на розгляді Кабміну.

Відповідно до законопроєкту, Держпродспоживслужба отримує право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайту суб’єктів господарювання, які використовують нечесну підприємницьку практику, порушують законодавство про захист прав споживачів та яких неможливо ідентифікувати.

Також встановлюється відповідальність за надання недостовірних даних.

"Паралельно з цим Мінекономіки спільно з Мінцифри працюють над створенням платформи "Е-споживач" для продавців, які здійснюють господарську діяльність в інтернет-магазинах, зокрема маркетплейсах, прайс-агрегаторах, класифайдах. Цей електронний сервіс дозволить ідентифікувати продавця шляхом надання йому статусу Держпродспоживслужбою "Перевірений продавець", - додали у Мінекономіки.

Мінцифри також розробило проєкт закону "Про внесення змін до ЗУ "Про електронну комерцію" щодо внесення інформації продавцями до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів".

Законопроєкт передбачає створення "Єдиного реєстру продавців у сфері електронної комерції", запровадження механізму перевірки достовірності даних продавців шляхом введення добровільної ідентифікації і верифікації та встановлення відповідальності за надання недостовірних даних.

Економічна правда