Новини 16 вересня: бюджет-2022, місія МВФ, "Укрзалізниця"

Про бюджет-2022. У першій редакції бюджету на 2022 рік передбачене суттєве скорочення видатків на органи державної влади, разом з тим видатки на правоохоронні органи повинні зрости.

Про місію МВФ. У МВФ підтвердили, що віртуальна місія Фонду в Україні з питань першого перегляду програми stand-by почне роботу пізніше в цьому місяці, але не уточнили конкретні дати.

Про "Укрзалізницю". Міністерство фінансів на підставі наданої Укрзалізницею інформації прогнозує, що державна компанія приноситиме державі збитки цьогоріч та у наступні 3 роки.

Про ДАБІ. Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) за 2 тижні до ліквідації (1-15 вересня) видала 431 дозвіл на виконання будівельних робіт.

Про бюджет Києва. Бюджет Києва на 2022 рік, за попередніми розрахунками, складатиме близько 65 млрд грн.

Про "мінімалку". У 2022 році планують підвищити мінімальну зарплату аж з жовтня - до 6700 грн на місяць, у грудні цього року мінімальна зарплата має вирости до 6500 грн, такою вона залишиться і з 1 січня наступного року.

Про електроенергію. Тариф на послуги постачальника електроенергії "останньої надії, яким зараз є "Укргідроенерго", у 4 кварталі цього року зросте майже вдвічі - до 1238 грн за МВт-год.

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Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

В Україні розпочався новий сезон серіалу під назвою "прийняття бюджету". Початок видався оптимістичним, але не для всіх "героїв". Яким бачать кошторис країни на наступний рік в Кабміні?