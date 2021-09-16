Уряд наступного року планує підвищити "мінімалку" у жовтні на 200 гривень

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У 2022 році планують підвищити мінімальну зарплату аж з жовтня - до 6700 грн на місяць, у грудні цього року мінімальна зарплата має вирости до 6500 грн, такою вона залишиться і з 1 січня наступного року.

Це передбачено у проєкті держбюджету-2022, йдеться у статті Економічної правди.

"Незважаючи на суцільний оптимізм, в Міністерстві фінансів не стали закладати суттєвого зростання соціальних стандартів. У грудні цього року мінімальна зарплата має вирости до 6500 грн. Такою вона залишиться і з 1 січня наступного року. Підвищити мінімалку планують аж з жовтня 2022 року - до 6700 грн на місяць", - йдеться у матеріалі.

Водночас прожитковий мінімум (для працездатних осіб), який у грудні цього року підвищиться до 2481 грн, наступного року зростатиме у липні (до 2600 грн) та грудні (до 2684 грн).

Зазначається, що від росту мінімальної зарплати та зростання соціальних стандартів уряд очікує більшого зростання надходжень до бюджету від податків на доходи.

Загальні доходи бюджету у наступному році повинні вирости на 14,4% - до 1,267 трлн грн. Окрім росту надходжень від податку на доходи фізичних осіб на 24,1% (до 171 млрд грн) на ріст доходів вплине пожвавлення міжнародної торгівлі та різкий стрибок імпорту.

Так, надходження ПДВ з імпортних товарів в уряді очікують на рівні майже 400 млрд грн - на 13,2% більше, ніж планується зібрати цього року.

Детальніше читайте за посиланням: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Економічна правда