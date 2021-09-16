Без конкретних дат: у МВФ підтвердили віртуальний візит місії до України у вересні

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У МВФ підтвердили, що віртуальна місія Фонду в Україні з питань першого перегляду програми stand-by почне роботу пізніше в цьому місяці, але не уточнили конкретні дати.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив представник МВФ Джеррі Райс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не можу дати ніяких деталей про таймлайн виділення грошей або про розширення (програми) ... Дискусії тривають", - відповів він на прохання прокоментувати заяви представників українського уряду.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що місія МВФ прибуде в Україну 18 вересня, скоріш за все, це буде онлайн-місія. У МВФ вирішили утриматися від коментарів.

Раніше заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну через 10-12 днів.

Очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів, що за планом другий транш від Міжнародного валютного фонду має становити близько 700 млн доларів, але допускає й вищий обсяг.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що можливість отримання нових коштів від МВФ Україна порушить під час візиту місії фонду до Києва, який очікується цього місяця.

Економічна правда