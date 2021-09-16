Бюджет-2022: скільки планують виділити на Офіс Зеленського, РНБО і уряд

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У першій редакції бюджету на 2022 рік передбачене суттєве скорочення видатків на органи державної влади, разом з тим видатки на правоохоронні органи повинні зрости.

Про це йдеться у статті Економічної правди.

Зокрема, на роботу Офісу президента Мінфін пропонує виділити у наступному році 1,08 млрд грн, або на 14,86% менше, ніж цьогоріч. Витрати на парламент пропонується скоротити на 7,63% - до 2,6 млрд грн.

При цьому, на забезпечення роботи уряду видатки можуть зрости на 6,9% - до 2,7 млрд грн.

"Більше фінансування у наступному році потенційно отримають силові та антикорупційні органи. І найбільш відчутно воно зросте для Ради нацбезпеки та оборони - на 21,12%.

Цьогоріч саме РНБО стало чи не головним органом влади, який вирішував долю олігархів та їхнього бізнесу. На п'ятничне засідання Радбезу українці очікували як на чергову серію улюбленого серіалу. Щонайменше, так було в першій половині року.

Хай там як, але дорадчий орган, яким є РНБО, у наступному році отримає з бюджету майже 304 млн грн", - йдеться у матеріалі.

Також суттєво пропонують збільшити видатки на роботу Офісу генпрокурора - на 17,5% до 13,56 млрд грн. На СБУ видатки можуть зрости на майже 7% - до 16,05 млрд грн.

На Національне антикорупційне бюро пропонується направити додаткові 100 млн грн до вже закладених в цьому році 1,080 млрд грн.

Разом з тим видатки на МВС уряд вирішив не збільшувати і навіть трошки зменшити. Вони у 2022 році залишаться майже на тому ж рівні, що й цьогоріч - 98,23 млрд грн, проти 98,3 млрд грн у 2021 році.

Детальніше читайте за посиланням: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Економічна правда