За 2 тижні до ліквідації ДАБІ видала понад 400 дозволів на будівництво

фото: дАБІ

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) за 2 тижні до ліквідації (1-15 вересня) видала 431 дозвіл на виконання будівельних робіт.

Про це свідчать дані Реєстру будівельної діяльності.

За словами експерта з містобудування Георгія Могильного, ДАБІ протягом перших 14 днів вересня видавало дозволи навіть у вихідні і ночами.

Серед проєктів, які ДАБІ схвалила в останні дні перед ліквідацією, Могильний відзначив, зокрема, дозвіл Позняки-Жил-Буду на будівництво 34 поверхового будинку на бульварі Лесі Українки, 7-9.

При цьому, будівництво житла у цьому районі суперечило Генплану.

Також ДАБІ, зокрема, видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві.

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Нагадаємо:

Кабмін 15 вересня ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), замість ДАБІ почне роботу новий орган - Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).

Економічна правда