Бюджет Києва на 2022 рік становитиме близько 65 мільярдів — Кличко

фото: кмда Бюджет Києва на 2022 рік, за попередніми розрахунками, складатиме близько 65 млрд грн.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" сказав мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

"Що стосується бюджету міста, він буде трохи більшим, ніж цього року. Зважаючи на недоотримання, які спричинила пандемія, кошторис 2022 року складатиме приблизно 65 млрд грн", - розповів Кличко.

За його словами, традиційно майже третю частину бюджету спрямують на сферу освіти.

"Значну частину коштів також збираються виділити на медицину, транспорт та будівництво і ремонт доріг", - додали в КМДА.

Кличко підкреслив, що тільки цього року через кризу, спричинену пандемією, місто не доотримало майже 5 млрд грн.

Нагадаємо:

У грудні 2020 року депутати Київради схвалили бюджет столиці на 2021 рік: доходи запланували у сумі майже 60,5 млрд грн, видатки - близько 57,8 млрд грн.

Економічна правда