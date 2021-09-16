Укрзалізниця залишатиметься збитковою у 2022-2024 роках – прогноз Мінфіну

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Міністерство фінансів на підставі наданої Укрзалізницею інформації прогнозує, що державна компанія приноситиме державі збитки цьогоріч та у наступні 3 роки.

Таку інформацію наведено в аналізі фіскальних ризиків бюджету, який підготував Мінфін.

Аналіз ризиків, пов'язаних з Укрзалізницею, Мінфін проводив за базовим та песимістичним сценаріями (базовий взято для розрахунку бюджету на наступний рік).

Відповідно до базового сценарію, збиток УЗ у 2021 році має скласти 725 млн грн, у 2022 році — 967 млн грн, у 2023 році — 2,62 млрд грн, а у 2024 році — 724 млн грн.

Песимістичний сценарій розвитку подій передбачає ще більші збитки державної залізничної монополії: 852 млн грн у 2021 році, 1,45 млрд грн у 2022 році, 2,84 млрд грн у 2023 році та 2,95 млрд грн у 2024 році.

"Таким чином, за умов базового та песимістичного сценаріїв в 2021 – 2024 роках очікується збиткова діяльність АТ "Укрзалізниця", що негативно відобразиться на фінансовому стані Товариства та обсягах сплати до державного бюджету відповідних податків та платежів", — констатують у Мінфіні.

Відповідно до аналізу відомства, Укрзалізниця залишається досить сильно залежною від позикового капіталу. При чому, як у базовому, так і в песимістичному сценаріях ця залежність у наступні роки буде лише зростати.

Щодо ліквідності Укрзалізниці, то в уряді вбачають погіршення ситуації з нею у 2024 році, що може призвести до необхідності залучення УЗ додаткового фінансування для виконання поточних зобов’язань.

Нагадаємо, що 15 вересня уряд погодив та направив на розгляд парламенту проєкт бюджету на 2022 рік.

Більше про проєкт читайте у матеріалі: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Економічна правда