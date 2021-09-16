З 1 жовтня тариф на послуги постачальника електроенергії "останньої надії" зросте вдвічі

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Тариф на послуги постачальника електроенергії "останньої надії, яким зараз є "Укргідроенерго", у 4 кварталі цього року зросте майже вдвічі - до 1238 грн за МВт-год.

Таке рішення Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила на засіданні 16 вересня.

У 4 кварталі (з 1 жовтня) тариф на послуги постачальника "останньої надії" становитиме 1238,17 грн МВт-год (без ПДВ). Натомість у 3 кварталі цей тариф становить 613,16 грн МВт-год.

"Кожного кварталу ми це робимо. На жаль, цифра достатньо велика, і ми можемо обговорити питання щодо внесення змін до методики розрахунку тарифу. Але зараз вона виходить такою, як вона є", - заявив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.

Відповідно до методики розрахунку тарифу на послуги постачальника "останньої надії", регулятор оприлюднить тариф на послуги на офіційному сайті не пізніше, ніж за 5 днів до початку розрахункового періоду, на який встановлений цей тариф.

Розпорядженням Кабміну від 12 грудня 2018 року № 1023-р (зі змінами від 02 грудня 2020 року №1520-р) ДП "Укрінтеренерго" визначено постачальником "останньої надії" на період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2021 року.

Територія здійснення діяльності ДПЗД "Укрінтеренерго" як постачальника "останньої надії" - територія України, крім території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Постачальник забезпечує гарантоване та безперервне постачання електричної енергії споживачу протягом всього строку постачання у таких випадках:

банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;

закінчення строку дії ліцензії, призупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;

невиконання або неналежного виконання попереднім електропостачальником вимог правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;

необрання споживачем нового електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником;

припинення електропостачальника, не спроможного постачати електричну енергію, про що він повідомив постачальника "останньої надії", споживачів, Регулятора, оператора системи передачі та оператора системи розподілу, відповідно до частини сьомої статті 64 закону.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки, яким доручив Кабінету Міністрів визначити план поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію з урахуванням соціального захисту споживачів.

Очільник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк в інтерв’ю ЕП розповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості. Тоді очікувалось, що відповідне рішення мало бути незабаром ухвалене.

Проте згодом Кабмін ухвалив нову модель ПСО, згідно якої тариф на електроенергію для населення знизили до 1,44 грн/кВт-год з 1 жовтня до 30 квітня 2022 року. Він діятиме за умови споживання обсягом до 250 кВт за місяць, для споживання понад цей обсяг тариф залишається 1,68 грн/кВт-год.

Економічна правда