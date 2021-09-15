Новини 15 вересня: ціна на газ оновлює рекорди, проєкт держбюджету передали в Раду

Про ціну на газ. Ціни на газ в Європі продовжують ралі – найближчий жовтневий ф’ючерс на спотовий індекс TTF на газ продовжив зростання до 964 доларів за тисячу кубів.

Про держбюджет. Кабінет Міністрів схвалив проєкт держбюджету на 2022 рік, міністр фінансів Сергій Марченко представив основні статті доходів та видатків документу, який вже передали до Верховної Ради.

Про транш. Європейська Комісія схвалила виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у 600 млн євро.

Про світовий борг. Сукупний світовий борг у другому кварталі 2021 року збільшився до 300 трильйонів доларів, водночас зменшилась частка боргу у світовому ВВП.

Про ціни на бензин. Міністерство економіки підняло граничну ціну бензину до 26,61 грн за літр та дизпалива – до 22,32 грн/л, мережі автозаправних станцій вже підняли ціни на пальне.

Про пенсії. Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо виплат особам віком від 70 до 75 років доплат до пенсії у розмірі до 300 грн з 1 жовтня 2022 року.

Про ВВП. За розрахунками Міністерства економіки, ВВП України за сім місяців 2021 року збільшився на 2,1% проти падіння на 6,1% у 2020 році.

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