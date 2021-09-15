Уряд підняв граничні ціни на пальне, АЗС відреагували 

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Міністерство економіки 14 вересня підняло граничну ціну бензину до 26,61 грн за літр та дизпалива – до 22,32 грн/л, мережі автозаправних станцій вже підняли ціни на пальне.

Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки, enkorr.

Також відомством встановлено максимальну можливу торговельну надбавку. З її урахуванням максимальна ціна бензину на АЗС не повинна перевищувати 31,61 грн/літр, на дизпаливо – 29,32 грн/л.

Традиційно до верхньої межі ціни підняли мережі WOG та ОККО: А-92 подорожчав на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, А-95 — на 67 коп/л, до 31,61 грн/л.

Дизпаливо зросло у ціні на 63 коп/л, до 29,32 грн/л.

У мережі AMIC ціни зросли у середньому на 64-68 коп/л, у SOCAR – на 67-80 коп/л, а Shell — на 63-70 коп/л.

Найнижчу ціну А-95 наразі пропонує Авіас (28,95 грн/л), найвищу – ОККО, WOG, Параллель, Shell, SOCAR.

Середня ціна в Україні становить 30,12 грн/л на А-95 та 28,38 грн/л на дизпаливо.