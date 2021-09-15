Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік: на що спрямують наші податки

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Кабінет Міністрів 15 вересня на засіданні схвалив проєкт держбюджету на 2022 рік, міністр фінансів Сергій Марченко представив основні статті доходів та видатків документу, який сьогодні повинні передати до Верховної Ради.

Основні показники держбюджету

Дефіцит становить 3,5% ВВП, або 188 млрд грн. Фінансувати будуть завдяки приватизації (8 млрд), міжнародним фінансовим організаціям (82,7 млрд грн), ОВДП (420 млрд грн) та ОЗДП.

Доходи

Доходи визначено у 1,277 трлн грн (+166 млрд грн до 2021 року).

Найбільше дохідна частина завдячує податку на додану вартість – 564,5 млрд грн (+72,5 млрд грн до 2021 року). Збільшення планують через роботу з тіньовою економікою. Завдяки детінізації, зауважив Марченко, з травня торік бюджет отримав 43 млрд грн.

Друга найбільша складова доходів – податок з фізосіб, що становить 160,8 млрд грн (+23,2 млрд грн).

Видатки

Видаткова частина становить 1,465 трлн грн (+103 млрд грн).

На армію виділяють 5,95% ВВП країни, або 319,4 млрд грн. На Міноборони виділять 131 млрд грн.

На медицину заклали цьогоріч 197,2 млрд грн, з урахуванням підвищених мінімальних зарплат лікарям та медперсоналу. Найбільше,157,2 млрд грн піде на програму медичних гарантій. На 4 млрд грн планують побудувати нові заклади охорони здоров’я.

Дещо менше, 185,6 млрд грн, виділяють на освіту, переважно завдяки підвищенню зарплат вчителей та стипендій студентам. Зокрема, не забули про 100 млн грн на президентський університет. Ще 8,9 млрд грн спрямують на інклюзивну освіту. На розвиток науки виділяють 13,8 млрд грн.

На соціальний захист виділяють 320,1 млрд грн, на пенсії – 200,6 млрд грн. Марченко зазначив, що бюджет забезпечує повне фінансування житлово-комунальних послуг на суму 34 млрд грн (9 млрд грн – з частини бюджету 2021 року). На підтримку ветеранів виділили 13,9 млрд грн.

Понад 120 млрд грн підуть на нові дороги, мости та аеропорти. На культуру і мистецтво Мінфін віддав 13,5 млрд грн, на фізичну культуру та спорт – 11,3 млрд грн.

На розвиток транспортної інфраструктури передбачено 16,1 млрд грн. Щодо енергетики, то 4,5 млрд грн спрямують на підтримку вугільної галузі.

Агропромисловості віддали 8 млрд грн. Крім того, залишаються програми розвитку підприємництва: 3 млрд на доступні кредити "5-7-9" та 10 млрд на портфельні держгарантії.

На розвиток регіонів Мінфін визначив 53,3 млрд грн, а на цифровізацію - 7,9 млрд грн. Стратегічна промисловість отримає 7,5 млрд грн на розвиток космічної галузі та оборонно-промисловий комплекс.

Нагадуємо:

Проєкт державного бюджету України на 2022 рік містить, зокрема, скорочення дефіциту до 3,5%, а також зростання зарплат лікарів до 20 тисяч грн, придбання житла усім ветеранам АТО з черги, підвищення стипендій.

Економічна правда