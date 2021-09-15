Світовий борг наближається до рекордних 300 трильйонів доларів
Сукупний світовий борг у другому кварталі 2021 року збільшився до 300 трильйонів доларів, водночас зменшилась частка боргу у світовому ВВП.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів.
Сукупний рівень боргу включає в себе державний борг, борги фізичних та юридичних осіб. Вони зросли у другому кварталі на 4,8 трлн доларів до 296 трлн доларів. У першій чверті обсяг дещо зменшився.
Якщо люди продовжать позичати у такому ж темпі, світовий борг незабаром перетне позначку у 300 трлн доларів, кажуть в Інституті.
Найбільше обсяги боргу зросли у країнах, що розвиваються. Їхній сукупний борг зріс на 3,5 трлн доларів у другому кварталі до 92 трлн доларів.
Та водночас частка боргу до світового ВВП вперше скоротилася після піку торік. Це називають позитивним знаком – частка з 362% у першому кварталі зменшилася до 353% у другому.
В Інституті зауважили, що лише 5 країн мають відношення боргу до ВВП на допандемічних рівнях – це Мексика, Аргентина, Данія, Ірландія та Ліван.
Економічна правда
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