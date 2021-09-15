ВВП України за січень-липень зріс на 2,1% – Мінекономіки

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За розрахунками Міністерства економіки ВВП України за сім місяців 2021 року збільшився на 2,1% проти падіння на 6,1% у 2020 році.

Про це йдеться у публікації відомства.

У липні майже всі основні види економічної діяльності, окрім оптової торгівлі, продемонстрували зростання. Це спричинено послабленням карантинних обмежень, більш оптимістичними настроями бізнесу та ефектом низької бази порівняння торік.

Водночас, кажуть у відомстві, говорити про "постковідне" відновлення економіки ще зарано.

Так, у січні-липні 2021 року індекс виробництва збільшився на 1,3% (проти падіння на 6,6% торік). ВВП зріс на 2,1% проти падіння на 6,1% торік.

Позитивну динаміку економіки стимулювала промисловість внаслідок сприятливої кон’юнктури на зовнішніх сировинних ринках. Також сприяло продовження відновлення попиту на продукцію галузі та пристосування до складних умов функціонування.

Сільське господарство вийшло на активну фазу збиральної кампанії у південних регіонах. З отриманням високої врожайності майже всіх культур спостерігалося відновлення зростання виробництва.

Водночас значно зросли витрати виробників тваринництва через подорожчання кормової бази та конкуренції на внутрішньому ринку з іноземними виробниками.

Транспорт зростав завдяки обсягам як пасажирообігу на тлі послаблення карантинних обмежень, так і вантажообігу – завдяки поступовому відновленню попиту на вантажні перевезення. Та важливо враховувати й низьку базу порівняння торік.

Динаміка внутрішньої торгівлі стала негативною через падіння оптового товарообороту. Причина – низький попит на послуги з боку окремих промислових підприємств. Підтримала динаміку роздрібна торгівля.

Ризиками для прогнозу зростання ВВП за підсумками року на рівні близько 4% лишаються можливі нові карантинні обмеження через штами коронавірусу.

Також загрозами є кон’юнктури на ключових для експорту сировинних ринках на тлі поширення коронавірусу, загострення політичних і економічних відносин між окремими країнами, посилення неплатоспроможності суб’єктів економічної діяльності.

Мінекономіки зауважує ризики від повноцінного запуску "Північного потоку – 2", що може позначитися на суттєвому відхиленні очікуваних значень показників транзиту.

Нагадуємо:

За оцінкою Держстату реальний валовий внутрішній продукт України збільшився у ІІ кварталі на 5,4% відносно ІІ кварталу торік.

Економічна правда