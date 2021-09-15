Пенсіонери старше 70 років отримають доплати до пенсії з наступного року

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На засіданні 15 вересня Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо виплат особам віком від 70 до 75 років доплат до пенсії у розмірі до 300 грн з 1 жовтня 2022 року.

Про це йшлося на засіданні уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що бюджет Пенсійного фонду у 2022 році планується на рівні 531 млрд грн, або +31 млрд грн до плану цьогоріч. У цю суму врахована також індексація пенсій з 1 березня, тобто додаткові 28,2 млрд грн.

Зокрема, з 1 жовтня 2022 року уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат до пенсії особам віком від 70 до 75 років обсягом до 300 грн. Таку доплату зможуть отримати ті, чия пенсія менше середньої заробітної плати за 2020 рік.

З 1 березня 2023 року така доплата збільшуватиметься згідно коефіцієнту за рішенням КМУ.

Також з 1 грудня 2022 року особи до 70 років, що отримують пенсію обсягом до 2500 грн та не працюють, отримуватимуть доплату до цієї суми. Потрібно також мати 35 років страхового стажу для чоловіків та 30 років – для жінок.

Жінки, що народилися у 1962 році, отримають підвищення до пенсії у 9% за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.

Шмигаль також нагадав, що з жовтня 2021 року пенсіонери віком 75-80 років отримуватимуть доплати до 400 грн.

Економічна правда