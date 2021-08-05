Новини 5 серпня: виплати за держборгом, оплата за ліцензії на гральний бізнес

Про виплати за держборгом. У серпні 2021 року Україна має витратити на погашення і обслуговування держборгу 27,5 млрд грн, у вересні - 104,9 млрд грн.

Про ліцензії на гральний бізнес. На 19 липня з лютого державний бюджет отримав 976,2 мільйона гривень зі сплати за ліцензії на ведення грального бізнесу – проте до кінця року ці надходження можуть зменшитись через ухвалення закону №2713-д парламентарями.

Про ціну гектару сільгоспземлі. Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

Про міжнародні резерви. Міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28,95 млрд дол в еквіваленті станом на 1 серпня, протягом липня вони зросли на 2,1% передусім через дорозміщення урядом єврооблігацій та купівлі регулятором валюти на міжбанку.

Про голову НБУ. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що звільнення голови НБУ Кирила Шевченка не на порядку денному.

Про Кінаха. Президія Національної тристоронньої соціально-економічної ради запропонувала президенту Володимиру Зеленському призначити головою ради ексрегіонала Анатолія Кінаха.

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