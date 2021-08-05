Ліцензії на гральний бізнес видають з лютого. Скільки бюджет отримав і скільки може втратити

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За 6 місяців з лютого державний бюджет отримав 976,2 мільйона гривень зі сплати за ліцензії на ведення грального бізнесу – проте до кінця року ці надходження можуть зменшитись через ухвалення закону №2713-д парламентарями.

Про це Економічній правді повідомила Нацкомісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у відповіді на запит.

Яких ліцензій видавали найбільше

За вартістю найбільше до бюджету принесли ліцензії на казино – 288 мільйонів за 6 місяців, з невеликою різницею отримано коштів від онлайн-казино – 257,4 млн грн.

Ще 167 млн грн надійшло від ліцензій на гральні автомати,108 млн грн – з букмекерської діяльности. З ліцензій на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів надійшло 63 млн грн, гральних столів – 58,1 млн грн, з послуг у сфері "ігорки" – 19,8 млн грн. Найменше бюджет отримав з ліцензій на онлайн-покер – 12 млн грн.

Кількісно найбільше видали дозволів на роботу онлайн-казино (11) та на послуги у сфері грального бізнесу (10). Найменше – на букмекерську діяльність (1) та онлайн-покер (2).

Скільки коштують ліцензії

Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор видаються строком на 5 років. Відтак, за рік сплачується п’ята частина повної вартості.

Найдорожче доведеться сплатити саме за букмекерську діяльність – 108 млн грн за рік та казино у Києві – 72 млн грн за рік.

Як бюджет може втратити

У липні нардепи проголосували за зниження податків для грального бізнесу у першому читанні, а саме для букмекерів та казино їх хочуть знизити з 18% до 10% та для організаторів – з 30% до 10%.

Крім того законопроєктом скасовується норми про потрійний щорічний розмір ліцензійних платежів за організацію азартних ігор та лотерей, який діє до запровадження системи онлайн-моніторингу гральних закладів.

Це означає, що букмекери щороку будуть платити по 36 млн грн замість 108 млн грн. Тим, хто вже встиг заплатити 108 млн грн, зарахують цей платіж на наступні роки.

Норма торкнеться також онлайн-казино, що сплачують наразі 23,4 млн грн щороку – якщо закон ухвалять, вони сплачуватимуть до бюджету 7,8 млн грн. Це означає, що замість 257,4 млн грн за пів року бюджет міг би отримати втричі менше – 85,8 млн грн.

Таким чином надходження могли б бути на 243,6 млн грн менше. Водночас у бюджеті на 2021 рік закладені надходження від усіх ліцензій (зокрема інвестиційних, для організаторів лотерей тощо) на рівні 7,4 млрд грн.

Економічна правда