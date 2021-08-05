Пік виплат: У вересні Україна має сплатити 105 мільярдів за держборгом – Мінфін

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У серпні 2021 року Україна має витратити на погашення і обслуговування держборгу 27,5 млрд грн, у вересні - 104,9 млрд грн.

Про це свідчать дані Мінфіну.

При цьому, на вересень заплановані найбільші виплати в цьому році.

За зовнішнім держборгом потрібно сплатити 81,4 млрд грн, з них 65,1 млрд грн - погашення, 16,3 млрд грн - обслуговування боргу.

А за державним внутрішнім боргом має бути сплачено 23,52 млрд грн (погашення - 15,09 млрд грн, обслуговування - 8,43 млрд грн).

До кінця року потрібно заплатити 258 млрд грн.

Нагадаємо:

Україна 22 липня здійснила прайсинг єврооблігацій на суму 500 млн доларів з дохідністю 6,3% – у квітні на Лондонській фондовій біржі допустили до обігу українські євробонди на суму 1,25 млрд доларів.

Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила 1,25 мільярди доларів.

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів. Україна отримає 2,7 мільярда доларів.

Економічна правда