Міжнародні резерви України у липні зросли на 2,1%

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Міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28,95 млрд дол в еквіваленті станом на 1 серпня, протягом липня вони зросли на 2,1% передусім через дорозміщення урядом єврооблігацій та купівлі регулятором валюти на міжбанку.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Динаміку резервів у липні визначили три основні фактори: операції з управління держборгом, операції на міжбанку та переоцінка фінансових інструментів.

Так, валютні надходження на користь уряду становили 665,8 млн дол, зокрема 525,8 млн дол від дорозміщення єврооблігацій, а 140 млн дол в еквіваленті – від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП).

Водночас на обслуговування та погашення держборгу у валюті було спрямовано 416,9 млн дол, з яких 368,9 млн дол – на ОВДП, а решта – на виконання інших валютних зобов’язань.

Перші тижні липня міжбанківський валютний ринок здебільшого був збалансованим. Внаслідок того, що в окремі дні пропозиція на ринку переважала над попитом, регулятор викупив 188 млн дол, чим поповнив резерви. Зокрема, це відбулось через активізацію продажу валюти окремими приватними та державними компаніями.

Крім того, внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют відбулась переоцінка фінансових інструментів. У минулому місяці їхня вартість зросла на 156,5 млн дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,1 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Нагадуємо:

Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 28,4 млрд дол (в еквіваленті) - у червні вони зросли на 2%.

Економічна правда