Заступник Єрмака: Звільнення голови НБУ не на порядку денному
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що звільнення голови НБУ Кирила Шевченка не на порядку денному.
Про це Тимошенко сказав в інтерв'ю Forbes Україна.
"Проблем немає і скорочення фінансування не буде. "Велике будівництво" - це великий мультиплікатор для економіки, тому держбанки дають кредити під ці проєкти.
Ми кажемо НБУ про плани й де необхідна допомога, вони це розуміють", - заявив він, коментуючи те, що Національний банк скорочує рефінансування держбанків.
"Якщо у президента є питання до Кирила Шевченка, то він їх ставить. Його звільнення не на порядку денному. В Україні зазвичай преса звільняє раніше, ніж президент", - відповів заступник голови ОП на питання про можливу відставку Шевченка.
Нагадаємо:
Раніше ЕП з посиланням на джерела повідомляла, що в Офісі президента Зеленського розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку, зокрема через провал перемовин з МВФ.
Раніше про загрозу відставки Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента.
Рішення про відставку Шевченка можуть ухвалити вже восени, після виходу парламенту з канікул.
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