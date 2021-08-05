Зеленському запропонували призначити ексрегіонала Кінаха головою соціально-економічної ради

Анатолій Кінах фото: LIGA.net

Президія Національної тристоронньої соціально-економічної ради запропонувала президенту Володимиру Зеленському призначити головою ради ексрегіонала Анатолія Кінаха.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що кандидатуру Кінаха запропонували від сторони роботодавців, згідно зі встановленою черговістю ротації.

"На виконання норм закону "Про соціальний діалог в Україні" була утворена та функціонує Національна тристороння соціально-економічна рада та територіальні тристоронні соціально-економічні ради.

Основною метою цих постійно діючих органів є визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та ухвалення узгоджених рішень між представниками профспілок, роботодавців та виконавчої влади з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин", - пояснили в ОП.

В Офісі Зеленського заявляють, що з 2016 року діяльність Національної ради не мала належного організаційного забезпечення, "а отже, вона не могла бути повною мірою ефективною, як це визначено законом".

Повідомляється також, що відбувся конкурс на зайняття посади секретаря Національної ради, яка була вакантною протягом п'яти років.

"Якщо в державі створені інституції для вироблення спільних рішень та визначення принципів формування державної політики щодо оплати праці, забезпечення найвищих стандартів охорони праці й водночас збереження можливості для розвитку бізнесу та недопущення надмірного фіскального тиску на роботодавців, для пошуку компромісу між працівниками й роботодавцями, то ці інституції повинні працювати й показувати людям реальний і зрозумілий результат.

Працівники мають знати, що діяльність профспілок спрямована на захист їхніх прав і підвищення гарантій, а в роботодавців завдяки цій раді має бути ефективний цивілізований інструмент для відстоювання своїх інтересів. Діяльність усіх соціальних партнерів має бути спрямована на досягнення суспільної злагоди та взаємодії", - цитує прес-служба президента Зеленського.

В ОП нагадали, що Національна рада складається з однакової кількості повноважних представників сторін соціального діалогу національного рівня та об'єднує 60 членів, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах:

20 членів профспілкової сторони, яких делегують репрезентативні об'єднання профспілок, що мають статус всеукраїнських;

20 членів сторони роботодавців, яких делегують репрезентативні об'єднання організацій роботодавців, що мають статус всеукраїнських;

20 членів сторони органів виконавчої влади, яких призначає Кабінет Міністрів України.

Анатолій Кінах - президент Українського союзу промисловців і підприємців, у 1995-1996 роках був віце-прем'єром з питань промислової політики, у 1999 році був першим віце-прем'єром, у 2001-2002 роках - прем'єром.

У 2005 році обіймав посаду першого віце-прем'єр-міністра, секретаря РНБО.

У 2006 році Кінах обрався до Ради від партії "Наша Україна" Віктора Ющенка, але в 2007 році перейшов до фракції "Партії регіонів" Віктора Януковича, в уряді Януковича отримав посаду міністра економіки.

До 2014 року Кінах був нардепом від "Партії регіонів", голосував за так звані "диктаторські" закони 16 січня 2014 року.

Економічна правда