Socar передав поставку продукції "Роснефти" в Україну новому оператору – ЗМІ

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Новим оператором поставок нафтопродуктів "Роснефти" в Україну стала компанія SNEL Energy Ltd - це сталося внаслідок зміни бенефіціарів і назви Socar New Energy Limited, яка донедавна була оператором цих поставок.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на джерела на ринку.

Зазначається, що 19 серпня українським контрагентам Socar New Energy Limited повідомили про зміну назви компанії на SNEL Energy Ltd.

"Звертаємо вашу увагу, що зміна найменування компанії не свідчить про зміну сторони за договорами. Всі зобов'язання SNEL Energy Ltd (раніше - Socar New Energy Limited) за укладеними вашою компанією договорами зберігають свою силу", - йдеться в листі до контрагентів.

"За наявними даними, зміна назви відбулася внаслідок зміни бенефіціарів компанії, якими раніше виступали Socar і трейдер з азербайджанським корінням Maddox. Нові бенефеціари SNEL Energy Ltd на даний момент невідомі", - пише видання.

"Це європейські інвестори", - повідомив в розмові з enkorr один із респондентів, знайомий з ситуацією.

За його словами, ці зміни автоматично означають вихід азербайджанського бізнесу з проєктів з поставки дизельного палива і скрапленого газу "Роснефти", який стартував в травні 2021 року.

"Поставка на вересень ще буде сформована старою командою Socar New Energy Limited, з жовтня продажі перейдуть до менеджерів SNEL Energy Ltd. Діючі терм-контракти будуть виконані в повному обсязі", - сказав enkorr один з великих імпортерів ресурсів "Роснефти".

Видання нагадує, що Socar вирішив відмовитися від проєкту поставок російських нафтопродуктів в Україну та участі в проєкті придбання Glusco в зв'язку з неузгодженістю проєкту всередині компанії.

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Нагадаємо:

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія із групи азербайджанської держкомпанії SOCAR cтала експортним оператором нафтопродуктів "Роснефти" в Україні та підписала відповідний контракт.

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.

У Міністерстві економіки відбулася нарада з представниками паливного ринку, на якому сторони запевнили, що ризик дефіциту наразі відсутній, а колишні поставки від Proton Energy будуть заміщені альтернативними джерелами.

Повідомлялось, що міжнародний трейдер Coral Energy замінить Proton Energy Group S.A. у ланцюжку поставок НК "Роснефть" в Україну.

Антимонопольний комітет вважає, що найбільші мережі АЗС необ'єктивно реагують на зниження світових котирувань на пальне, що може призводити до завищення цін для споживачів.

В Антимонопольному комітеті застерегли операторів ринку бензину і дизпалива від антиконкурентних дій, що можуть негативно вплинути на ціни і наповнення ринку.

Україна у травні може зіткнутись з дефіцитом дизпалива через планове технічне обслуговування білоруського Мозирського НПЗ, що збігається із зупинкою у постачанні із заводів російської "Роснефти".