Україна у травні може зіткнутися з дефіцитом дизпалива – ЗМІ

Україна у травні може зіткнутись з дефіцитом дизпалива через планове технічне обслуговування білоруського Мозирського НПЗ, що збігається із зупинкою у постачанні із заводів російської "Роснефти".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на 5 джерел на ринку.

За словами джерел видання, трейдер Proton Energy Group, який поставляв в Україну дизель та скраплений газ "Роснефти", зупинив експорт з 1 квітня, а новий постачальник "Coral Energy" ще не взяв це на себе.

"Україна споживає більше 7 мільйонів тонн дизельного палива на рік, імпортуючи дві третини своїх потреб, переважно з РФ та Білорусі. Після припинення поставок Proton Україна намагалася збільшити морський імпорт, але обсяги були недостатніми", - йдеться у повідомленні.

Трейдери розповіли агентству, що "Роснефть", яка минулого року поставила в Україну 1,75 млн тонн дизельного палива трубопроводами та залізницями, не планує відновлювати експорт у наступному місяці, а на білоруському Мозирському НПЗ призначене планове технічне обслуговування з 15 травня по 15 червня.

Очікується, що Мозирський НПЗ поставить в Україну близько 150 тис тонн дизпаливо у травні порівняно зі звичайними 240 тис тонн на місяць.

"Ми очікуємо дефіциту близько 270 тис тонн у травні", - заявило одне з джерел.

Інший співрозмовник видання підрахував, що дефіцит дизельного палива може становити від 150 до 200 тис тонн наступного місяця.

"Роснефть, Coral Energy, Мозирський нафтопереробний завод та Міністерство енергетики України не відповіли відразу на запити Reuters про коментарі", - додає агентство.

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Нагадаємо:

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.

У Міністерстві економіки відбулася нарада з представниками паливного ринку, на якому сторони запевнили, що ризик дефіциту наразі відсутній, а колишні поставки від Proton Energy будуть заміщені альтернативними джерелами.

Повідомлялось, що міжнародний трейдер Coral Energy замінить Proton Energy Group S.A. у ланцюжку поставок НК "Роснефть" в Україну.

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Економічна правда