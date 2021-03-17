Вдаримо митами по агресору: чим загрожує обмеження імпорту нафтопродуктів та до чого тут олігархи

Народні депутати пропонують посилити енергетичну незалежність України шляхом введення мита на дизпаливо та зріджений газ з Російської Федерації. Чим може обернутись така ініціатива і які шанси на її ухвалення?

Минулого тижня у Верховній раді зареєстрували законопроект, який, серед іншого, передбачає запровадження мита на імпорт дизпалива та зрідженого газу з Росії.

Момент для боротьби з нафтопродуктами країни-агресора обрано вкрай вдало: виборці в останні тижні із захватом спостерігали за тим, як влада повертає в державну власність трубопровід "Прикарпатзахідтранс" та закриває заправки Glusco, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Ініціатива по миту не нова: минулого року з подачі групи "Приват" Ігоря Коломойського таке питання вже розглядалося спеціальною комісією при Мінекономрозвитку, але у підсумку податок не запровадили через відсутність на це підстав.

І це попри тиск на окремих членів комісії з боку наближених до олігарха політиків та ЗМІ. Чи буде вдалою чергова спроба? Ініціатори законопроекту кажуть, що м’яч на боці уряду, який повинен вивчити ситуацію, провести розрахунки та вирішити чи доцільно обмежувати імпорт.

Учасники ринку називають таке рішення політичним та попереджають, що мито у підсумку буде перекладено на плечі кінцевих споживачів. В принципі як і завжди. Ціни на нафтопродукти зростуть, а разом з ними і вартість інших товарів та послуг.

Найцікавіше полягає в іншому – гроші від додаткового податку пропонується направити не на будівництво доріг чи створення мінімального запасу нафтопродуктів, а на виплату "зелених" тарифів, ключовим бенефіціаром яких є інший олігарх – Рінат Ахметов.

Як ще група з 45 народних депутатів пропонує посилити енергетичну незалежність України та якими будуть наслідки введення мита для споживачів та бізнесу?

Розмір мита на енергоресурси з РФ: рішення за урядом

Запровадження спеціальних мит на дизель, зріджений газ та бензин з Росії передбачає законопроєкт №5208, який направлений на "посилення енергетичної незалежності України". З набранням чинності закону уряду дається три місяці на встановлення непрямого податку на імпорт відповідних енергоресурсів з РФ.

В самому документі немає жодних подробиць про можливий розмір майбутніх мит. Їх повинен визначити Кабінет міністрів, відзначається в законопроєкті.

Співрозмовники ЕП в уряді розповіли, що наразі розглядається варіант із запровадженням мита для відповідних енергоресурсів на рівні 5%. Його остаточний розмір визначиться після обговорення з усіма зацікавленими сторонами.

Не дивлячись на те, що законопроєкт написаний всього на трьох сторінках він носить комплексний характер, оскільки стосується не лише нафтопродуктів.

Крім дизелю, скрапленого газу та бензину спеціальні мита уряд може ввести й на вугілля всіх марок (марка "Г", антрацит, пісне, коксівне – ЕП).

Документом також передбачено надання права Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг обмежувати та забороняти імпорт електроенергії з Росії. А компанії з кредитами від російських структур на понад 10 млн євро законом зобов'яжуть звітувати перед НКРЕКП про графік їх виплат та відсоткові ставки по ним.

Крім того, що документ одразу зачіпає майже всі галузі енергетики, а також металургів. Дивною виглядає і ініціатива направити кошти від зібраних мит на оплату завищених "зелених" тарифів, головним бенефіціаром яких в Україні є олігарх Рінат Ахметов.

ЕП звернулася до одного з ініціаторів законопроекту, голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса з проханням пояснити логіку подання такого законопроекту.

"Лунає багато критики на рахунок імпорту електроенергії з РФ, коли він не перевищує 1%. В той же час ніхто не звертає увагу на дизель чи вугілля, якого ми імпортуємо по 35%-40%-50%. Тобто комусь можна завозити без мит, а комусь ні. Тому я запропонував звернути увагу на всі енергоресурси, а не тільки на електроенергію", - відповів Герус.

На зауваження про те, що це виглядає як щось особисте, оскільки саме Андрій Герус протягом тривалого часу піддавався нищівній критиці через імпорт електроенергії з Росії, він відповів, що це "послідовний підхід, а не лицемірний".

"Якщо говорять про країну-агресора, то треба мінімізовувати все, І це моя політична позиція", - заявив нардеп.

Чи проводились якісь економічні прорахунки? Ні, не проводились.

"Саме тому, що я не займаюся популізмом, в законопроекті написано, що це повноваження Кабміну. Уряд має все порахувати і ввести мита, а якщо не зробить цього, то має пояснити, чому комусь можна, а комусь ні.

Відсутність цифр свідчить про те, що має бути дискусія, а потім уряд має думати, як нам вибудовувати наші відносини в сфері постачання енергоресурсів, щоб зменшити залежність від РФ", - зазначив Герус.

Що вирішує законопроект

Залежність України від імпортних нафтопродуктів є величезною: власні нафтопереробні заводи дозволяють покрити потребу в дизелі та зрідженому газі лише на 15% та 20% відповідно.

Решту доводиться завозити з інших країн, а найбільше – з Росії. Так, частка російського дизпалива в балансі ринку у 2020 році перевищила 35%.

На другому місці із 30% перебуває Білорусь, яка майже на 100% виробляє свої нафтопродукти з російської нафти.

Ще більшою в балансі ринку нафтопродуктів минулого року була частка російського зрідженого газу - понад 36%.

Бензини з Росії не постачаються. Весь попит, а це близько 2 млн тонн, минулого року був задоволений за рахунок власного виробництва та імпорту. Передусім, з Білорусі та Литви.

Звісно, питання енергетичної незалежності та безпеки є вкрай важливим та актуальним для України, однак запропонований законопроект жодним чином їх не вирішує.

"Запровадженням мита ми будемо стимулювати заміну одного імпорту на інший. Це слабо допоможе нашій енергетичній безпеці. При цьому в документі ні слова немає про те, що буде з українською нафтопереробною промисловістю, яка перебуває в стані кризи", - заявив директор науково-технічного-центру "Псіхея" Сергій Сапєгін.

І це далеко не єдине занепокоєння, яке викликає законопроект.

За все заплатить споживач

Опитані ЕП профільні експерти та учасники ринку розкритикували цю ініціативу та зазначили, що вона може мати негативні наслідки як для населення, так і для бізнесу.

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, 5-відсотковий розмір ставки мита близький до загороджувальної.

"Якщо вона буде впроваджена, то з Росії пальне буде ситуативно потрапляти тільки у східні регіони країни, які перебувають близько до кордону. Це Харківська, Запорізька та трохи Дніпропетровської області, також – Донецьк та Луганськ", - стверджує Куюн.

На думку енергетичного експерта Геннадія Рябцева, економічні підстави для ухвалення рішення про мита відсутні, і якщо його приймуть, то воно буде виключно політичним.

"Що означають мита? Торгувати можна, але з митом? Тобто можна торгувати з країною, яка фінансує вбивства українських громадян, але треба ввести мита? Така логіка не зрозуміла", - обурюється Рябцев.

Всі без виключення експерти сходяться в одному: яким би не був розмір мита, його сплата ляже на плечі кінцевого споживача.

"Після запровадження спецмит ми отримаємо зростання цін, яке ляже на плечі споживачів. Це не тільки побутовий споживач, а й представники бізнесу. Це означає, що буде зростання цін на всі товари і послуги в Україні", - попереджає Сапєгін.

Виникають питання і до того, чому питанням запровадження мит вирішив зайнятися парламент, а не виконавча влада, яка має відповідні повноваження.

"У Кабміну є свої інструменти – Міжвідомча комісія при Мінекономрозвитку, яка працює по зовнішній торгівлі. Саме вона має право ухвалювати відповідні рішення", - додав Рябцев.

Комісія дійсно може розглядати та ухвалювати відповідні рішення, однак в останній раз вирішила цього не робити, оскільки не знайшла для цього підстав.

Невдалі і "вдалі" спроби обмежити імпорт

Запровадження мит на імпорт дизеля та зрідженого газу з Росії давно хвилює групу "Приват" Ігоря Коломойського у 2020 році це питання довго вивчалося тією самою спеціальною комісією при Мінекономрозвитку.

Про важливість цього питання для олігарха говорить і той факт, що напередодні фінального засідання на чиновників, відповідальних за ухвалення рішення, за допомогою наближених до Коломойського політиків та медіа почав здійснюватися тиск. Утім, це не допомогло.

Влітку 2020 року в цьому питанні було поставлено крапку. Висновки Комісії зводилися до відмови від проведення розслідування та запровадження мит "у зв’язку з відсутністю на те підстав".

Хоча були і "вдалі" спроби. Йдеться про мита на трубопровідний дизель, які були задіяні в липні 2019 року.

Тоді 4% податком обклали ресурс, що надходив в Україну через нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс", який нещодавно рішенням Ради національної безпеки і оборони забрали в оточення народного депутата Віктора Медведчука.

На першу річницю дії мита "Нафтогазова асоціація України", яка висловлює консолідовану позицію найбільших постачальників нафтопродуктів та мереж АЗС України (OKKO, WOG, Shell, Socar, KLO), проаналізувала "ефективність" цього рішення і дала таку оцінку.

З точки зору кінцевого споживача – підвищення цін на пальне від усіх постачальників. З точки зору національного виробника (завод Ігоря Коломойського, ЕП ) – підвищення ціни і більший заробіток. З точки зору імпортерів пального – збільшення собівартості закупівлі і підвищення оптових цін. З точки зору диверсифікації постачань істотних змін не відбулося. З точки зору впливу на ринок введення мит не є природним ринковим інструментом, здатним розвивати сектор еволюційним шляхом.

Які шанси на ухвалення

В тому вигляді, в якому документ внесено на розгляд Верховної ради до першого читання, законопроєкт немає жодного шансу на прийняття в цілому.

Як вже зазначалося, в документ вписали все і одразу: бензини, дизель, зріджений газ, вугілля всіх марок, електроенергію та "зелену" енергетику.

"Ще хотіли вписати туди нафту і біоетанол, але поки що цього не зробили", - каже один з розробників документу, ще раз підтверджуючи гіпотезу, що законопроект писався похапцем і з самого початку був приречений на провал.

"Місія цього документу може бути в тому, що він підштовхне певну дискусію щодо підходів в частині енергетичної безпеки про те, що підхід має бути рівний для всіх", - каже Герус.

"Я розумію, що наскоком він не буде проголосований. Це більш довга історія, але нам цю історію треба якось вирівнювати. Не правильно, коли одним можна, а іншим ні. Тобто документ має більш ширший філософський зміст і виконує ще й політичну функцію", - додає депутат.

Розуміють безперспективність ініціативи й профільні експерти.

"В законопроекті дуже багато всього. Це каже про те, що в нього буде багато противників. І оскільки документ торкається інтересів багатьох галузей, то, він завідомо непрохідний" - підсумував Сергій Куюн.

Утім, не варто забувати, що в Україні Зеленського будь-яке рішення може бути ухвалене в лічені дні, а часом і години.

Головне - переконати в його доцільності першу особу держави. І це саме той випадок, коли "спостерігати за руками" краще, ніж сприймати на слух.