АМКУ застеріг операторів ринку пального від необґрунтованого підвищення цін

В Антимонопольному комітеті застерегли операторів ринку бензину і дизпалива від антиконкурентних дій, що можуть негативно вплинути на ціни і наповнення ринку.

Про це у колонці для ЕП написала голова АМКУ Ольга Піщанська.

"У січні-березні цього року ми встановили факти подорожчання високооктанових бензинів та дизпалива. Проаналізували чинники, які впливають на формування роздрібних цін. І з’ясували, що ціни не корелюються із ринковими факторами.

У зазначений період курс долара США до гривні знизився на 2,8%, а середні ціни великого опту на дизпальне зросли на 9,4%. Однак на АЗС воно подорожчало на невиправдані 13%", - нагадала вона.

"Вже із 12 березня відповідні європейські котирування почали знижуватися. Цей фактор мав бути визначальним щодо формування внутрішніх роздрібних цін. Однак на українських АЗС вони надалі зростали.

25 березня АМКУ зреагував, надавши 10 ключовим учасникам ринку рекомендації. Насамперед - утриматися від порушення законодавства про захист економічної конкуренції та встановити роздрібні ціни на рівні, який відповідає об’єктивній ситуації. Наразі контролюємо, наскільки рекомендації буде враховано", - додала голова АМКУ.

Піщанська зазначила, що в АМКУ "будуть особливо прискіпливими", з огляду на нестабільну ситуацію із імпортом нафтопродуктів з Білорусі та РФ.

"Застерігаємо операторів від потенційних антиконкурентних дій, що можуть негативно вплинути на ціни і наповнення ринку.

Спроби створити штучний дефіцит, необґрунтовано підвищити вартість, встановити бар’єри у доступі до альтернативної інфраструктури, зокрема портів, є неприпустимими. Це - червоні лінії національної ваги. Вихід за них - неприпустимий. Антимонопольний комітет буде боротися за їхню недоторканість", - підкреслила Піщанська.

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Економічна правда