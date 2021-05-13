Новим постачальником продукції "Роснефти" в Україні став SOCAR – ЗМІ

Компанія із групи азербайджанської держкомпанії SOCAR cтала експортним оператором нафтопродуктів "Роснефти" в Україні та підписала відповідний контракт.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що курирувати продаж і спілкування з українськими контрагентами буде швейцарський офіс Socar Trading.

"Тим часом, не виключена і роль українського офісу компанії в розподілі і продажу обсягів.

На цьому тижні представники топ-менеджменту Socar Trading відвідали Київ і провели переговори з найбільшими контрагентами компанії Proton Energy Group S.A., яка до квітня поточного року розподіляла в Україні обсяги "Роснефти". За словами співрозмовників enkorr, переговори знаходяться на початковому етапі", - йдеться у повідомленні.

"Конкретики дуже мало, контрактів немає, але у нас запросили листи для оформлення поставок в російських органах", - заявив один із співрозмовників видання на умовах анонімності.

За його словами, новий оператор не виключає можливості поставок вже в травні, заявляючи про наявність у нього квоти в обсязі понад 100 тис тонн дизпалива і 12 тис тонн скрапленого газу.

"Однак учасники ринку більш імовірним періодом початку поставок вважають червень", - пише enkorr.

"Зараз треба думати про те, як почати в червні. Для подачі заявок в російські експортні органи залишається тиждень, а питань щодо нового контракту більше, ніж відповідей", - заявив великий постачальник обсягів "Роснефти".

У SOCAR відмовились від коментарів.

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Нагадаємо:

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.

У Міністерстві економіки відбулася нарада з представниками паливного ринку, на якому сторони запевнили, що ризик дефіциту наразі відсутній, а колишні поставки від Proton Energy будуть заміщені альтернативними джерелами.

Повідомлялось, що міжнародний трейдер Coral Energy замінить Proton Energy Group S.A. у ланцюжку поставок НК "Роснефть" в Україну.

Антимонопольний комітет вважає, що найбільші мережі АЗС необ'єктивно реагують на зниження світових котирувань на пальне, що може призводити до завищення цін для споживачів.

В Антимонопольному комітеті застерегли операторів ринку бензину і дизпалива від антиконкурентних дій, що можуть негативно вплинути на ціни і наповнення ринку.

Україна у травні може зіткнутись з дефіцитом дизпалива через планове технічне обслуговування білоруського Мозирського НПЗ, що збігається із зупинкою у постачанні із заводів російської "Роснефти".