Новини 3 серпня: 2,7 мільярда доларів від МВФ, ціни на автогаз

Про 2,7 млрд доларів від МВФ. Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів. Україна отримає 2,7 мільярда доларів.

Зарахування 2,7 млрд дол від МВФ у рамках розподілу спецправ запозичень на 650 млрд дол має відбутись до кінця серпня, рішення про використання коштів ухвалюватиме Мінфін.

Кошти від МВФ (2,7 млрд дол) у рамках програми спеціальних прав запозичення допоможуть подолати наслідки коронакризи і стимулювати економіку.

Про ціни на автогаз. Середня ціна автогазу у мережах АЗС 3 серпня досягла рекордних 16,89 грн/л (+2 коп/л до 2 серпня).

Про тарифи на електроенергію. Найпізніше оновлену модель спеціальних обов’язків на ринку електроенергії представлять до Дня Незалежности України, вона визначить новий принцип утворення тарифів для населення.

Про накопичувальні пенсії. За оцінками Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, економічний ефект від запровадження накопичувальної пенсії - 477 млрд грн до 2030 року.

Про місію МВФ. В Офісі президента не сумніваються, що місія МВФ, яка приїде до України у вересні, залишиться задоволеною прогресом України на шляху реформ.

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