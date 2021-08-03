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В ОП "не сумніваються", що місія МВФ залишиться задоволеною прогресом щодо реформ

Вівторок, 3 серпня 2021, 17:40
 
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В Офісі президента не сумніваються, що місія МВФ, яка приїде до України у вересні, залишиться задоволеною прогресом України на шляху реформ.

Про це під час брифінгу сказав прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Речник президента, зокрема, нагадав, що у вересні до України приїде місія МВФ - "буде оцінювати прогрес України на шляху реформ".

"Якщо місія залишиться задоволеною, в чому ми не сумніваємося, Україна буде й надалі отримувати решту траншів за програмою stand by", - додав він.

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Нагадаємо:

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів. Україна отримає 2,7 мільярда доларів.

Зарахування 2,7 млрд дол від МВФ у рамках розподілу спецправ запозичень на 650 млрд дол має відбутись до кінця серпня, рішення про використання коштів ухвалюватиме Мінфін.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва телефоном поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським та анонсувала візит місії фонду до України у вересні.

Економічна правда

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