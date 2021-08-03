Речник Зеленського про 2,7 мільярда доларів від МВФ: Кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи

Сергій Никифоров фото: оп

Кошти від МВФ (2,7 млрд дол) у рамках програми спеціальних прав запозичення допоможуть подолати наслідки коронакризи і стимулювати економіку.

Про це під час брифінгу заявив прес-секретар президента Сергій Никифоров.

"Маємо хороші новини з МВФ - напередодні Дня Незалежності Україна отримає 2,7 млрд дол у рамках програми спеціальних прав запозичення.

Звичайно, це не підлаштовувалось під нас, там дуже багато країн, які отримають ці спеціальні запозичення, але так співпало, що Україна отримає такий приємний подарунок до Дня Незалежності", - сказав Никифоров.

За його словами, ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи, стимулювати економіку.

Також речник президента нагадав, що у вересні до України приїде місія МВФ - "буде оцінювати прогрес України на шляху реформ".

"Якщо місія залишиться задоволеною, в чому ми не сумніваємося, Україна буде й надалі отримувати решту траншів за програмою stand by", - додав він.

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Нагадаємо:

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів. Україна отримає 2,7 мільярда доларів.

Зарахування 2,7 млрд дол від МВФ у рамках розподілу спецправ запозичень на 650 млрд дол має відбутись до кінця серпня, рішення про використання коштів ухвалюватиме Мінфін.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва телефоном поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським та анонсувала візит місії фонду до України у вересні.

Економічна правда