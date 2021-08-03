Нову модель тарифів на електроенергію для населення покажуть до Дня Незалежности

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Найпізніше оновлену модель спеціальних обов’язків на ринку електроенергії представлять до Дня Незалежности України, вона визначить новий принцип утворення тарифів для населення.

Про це на брифінґу розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Зараз уряд, Національна комісія з регулювання енергетики та компослуг опрацьовує це рішення, якою саме має бути система оплати за електроенергію та ціни. РНБО на це виділила певний час. Я думаю, що до Дня Незалежности, найімовірніше – раніше, але до Дня Незалежности – точно, побачимо хто і скільки має платити", – розповів він.

Никифоров знову підкреслив, що різкого зростання тарифів на електроенергію для населення не відбудеться.

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Рада нацбезпеки та оборони вбачає ознаки монополії на енергетичному ринку в Україні та готова у разі загрози національній безпеці вводити на підприємствах енергопостачання тимчасові адміністрації.

Кабінет Міністрів на засіданні 28 липня затвердив постанову, якою продовжив до 31 серпня спецобов’язки відпускати населенню електроенергію за тарифом 1,68 грн/КВт-год.

Очільник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк розповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості – незабаром має бути ухвалене рішення щодо механізму.

Міненерго розраховує запустити нову модель спецобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення з 1 серпня.

Економічна правда