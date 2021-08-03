Рішення про використання 2,7 мільярда доларів від МВФ ухвалюватиме Мінфін – НБУ

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Зарахування 2,7 млрд дол від МВФ у рамках розподілу спецправ запозичень на 650 млрд дол має відбутись до кінця серпня, рішення про використання коштів ухвалюватиме Мінфін.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

У Нацбанку нагадали, що мета розподілу СПЗ - задовольнити глобальну потребу в підвищенні ліквідності та рівня резервів 190 країн-членів МВФ, а також забезпечити стабільність світової економіки загалом.

"Ці кошти надійдуть на рахунок в НБУ. Згідно з чинним законодавством, фінансовим агентом щодо СПЗ, тобто органом, що ухвалюватиме рішення про їхнє використання, є Міністерство фінансів України.

Національний банк надасть свої пропозиції щодо використання відповідних коштів", - пояснили в регуляторі.

"Ми цінуємо партнерські стосунки з МВФ. Національний банк незмінно дотримується позиції про необхідність продовження співпраці з Фондом, зокрема у межах чинної програми, та виконання Україною всіх взятих на себе зобов'язань", - зазначив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Нагадаємо:

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів. Україна отримає 2,7 мільярда доларів.

Економічна правда