Шмигаль розповів про ефект від введення накопичувальної пенсії: майже півмільярда до 2030 року

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За оцінками Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, економічний ефект від запровадження накопичувальної пенсії - 477 млрд грн до 2030 року.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на першому установчому засіданні робочої групи з розвитку пенсійних накопичень в Україні.

У нараді також взяли участь міністр соцполітики Марина Лазебна, міністр фінансів Сергій Марченко, глобальний директор Світового банку з питань соціального захисту, праці та зайнятості Міхал Рутковські, Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов, народні депутати, представники фінансових ринків, громадськості та ін.

"Накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної. Гарантування вкладів має бути стовідсотковим для державного пенсійного накопичувального фонду. За другим рівнем має запрацювати третій рівень, на якому добровільне пенсійне страхування здійснюється із залученням недержавних фондів.

Економічний ефект від запровадження накопичувальної пенсії, за оцінками НКЦПФР, - 477 млрд грн до 2030 року", - сказав Шмигаль.

За його словами, запровадження обов'язкових пенсійних накопичень передбачено в трирічній Бюджетній декларації, яку нещодавно ухвалила Верховна Рада.

Також він розповів, що уряд подав на розгляд парламенту законопроєкт, який передбачає здійснення фінансування дострокових пенсій для людей, що працюють у шкідливих та важких умовах, з використанням механізму пенсійних накопичень.

"Як наголосив Денис Шмигаль, серед наступних кроків Дорожньої карти розвитку системи пенсійних накопичень має стати розроблення Єдиного соціального реєстру, який суттєво збільшить можливості соціальної підтримки українців", - додали в уряді.

"Відсутність протягом 30 років в Україні системи накопичувальної пенсії, так само як і фондового ринку - це злочин проти держави й українців.

У наших руках цей злочин зупинити й виправити. Крім того, що ми забезпечимо достойну пенсію людям, ми також забезпечимо реальний сектор економіки довгий, недорогим і надійним ресурсом", - додав Шмигаль.

"Ми вже знаємо соціальну й економічну ціну зволікання. Кожного року в середньому близько 600 тисяч людей за віком втрачають можливість участі в цій системі та мати пенсійні накопичення на додаток до солідарної пенсії.

Середня пенсія зараз була б на 20-25% вищою за рахунок пенсійних накопичень у людей, які б з 2007 року були учасниками системи. А це лише 14 років накопичень і, до речі, ця цифра порахована з урахуванням двох криз 2008 і 2014 років. Пенсійні накопичення склали б вже більше 1 трильйона гривень, тобто близько 25% ВВП 2020 року", - додала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За підсумками наради вирішили, що Мінсоцполітики, Мінфін та Мінекономіки напрацюють пропозиції щодо запровадження на базі чинного законодавства з 2023 року соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями для працівників бюджетної сфери.

Також прем'єр дав завдання профільним міністерствам опрацювати з місцевою владою можливість запуску регіональних накопичувальних пенсійних програм.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

Нагадуємо:

Уряд затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган, що видаватиме ліцензії на роботу компаній у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Кабмін затвердив створення робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення тa розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Комітет з питань соцполітики відхилив законопроєкт 2683-3 щодо впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, це може відтермінувати реформу на рік.

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Економічна правда