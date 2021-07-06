КМДА попередила про збільшення тарифів на тепло і гарячу воду на 30-40% і звернулась до уряду

У КМДА попередили, що тарифи на гарячу воду і опалення можуть зрости на 30-40% цієї осені, та звернулись до уряду із пропозицією використати газ вітчизняного видобутку, щоб не підвищувати тарифи.

Про це повіомляє прес-служба КМДА.

У КМДА заявили, що із травня цього року уряд скасував дію положення про ПСО - спеціальні обов’язки закупівлі газу для теплопостачальників, які покладались на НАК "Нафтогаз" і враховували соціальну функцію теплокомуненерго в процесі надання послуг населенню.

"У результаті теплопостачальні підприємства змушені купувати газ за ринковими цінами, які стрімко зросли в порівнянні з минулим роком. Так, НАК "Нафтогаз" запропонував фіксовану ціну на тривалий період, але і вона є вищою ніж та, що закладена в тариф. Це призведе до того, що вже цієї осені, не лише в Києві, а й у низці українських міст, тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 30-40%.

Країна матиме надзвичайні труднощі з початком і проходженням опалювального сезону", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Раніше для теплопостачальних підприємств діяли спеціальні умови закупівлі газу, що враховували соціальну функцію теплокомуненерго в процесі надання послуг населенню.

Тепер здійснення оплати після того, як підприємство спожило природний газ скасовано, що створює критичну ситуацію з розрахунками за газ на фоні відсутності обігових коштів у ТКЕ. Наряду з високою ціною на газ, це створює реальну загрозу для початку та проходження опалювального сезону", - додав Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, у цей період доцільним було б використати на потреби виробництва теплової енергії для населення значно дешевший газ власного видобутку.

"Ми звернулись із листом до уряду україни, де пропонуємо на період коливань ринкових цін на природний газ опрацювати можливість визначення газу видобутого АТ "Украгазвидобування" (що є частиною групи компаній "Нафтогаз України") природним газом соціального призначення. Адже його собівартість становить не більше 4000 грн за 1000 куб. м.

Це дозволить не лише стабілізувати ситуацію з розрахунками, вчасно і в повному обсязі придбати газ для старту опалювального сезону, але уникнути підвищення тарифів на гарячу воду та опалення, до чого зараз змушені готуватись більшість українських міст", - сказав Пантелеєв.

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Нагадаємо:

Кияни із липня отримають рахунки із авансовим платежем за опалення і за бажанням зможуть оплатити опалення наперед, щоб менше сплачувати взимку.

Уряд створив міжвідомчу робочу групу для координації підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.

Згідно постанови Кабміну № 444 від 30 квітня 2021 року термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчується 20 травня, Мінрегіону та Міненерго доручили розібратися з боргами за різницю в тарифах.

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив постанову, якою продовжив термін дії спеціальних обов’язків (ПСО) для тепловиків до 20 травня 2021 року.

Причиною став фінансово-економічний стан підприємств, що свідчив про їхню неготовність забезпечити виконання ринкових вимог. Зокрема, станом на 26 квітня 2021 року заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий природний газ перед НАК "Нафтогаз України" становить 56,7 млрд грн.

Кабінет Міністрів на засіданні 26 травня доручив ряду міністерств і "Нафтогазу" реструктуризувати борги тепловиків за поставки газу в умовах спецзобов'язань а також забезпечити ТКЕ газом за договорами.

"Нафтогаз" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії - зокрема, з червня 2021 року і протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна складатиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, без врахування тарифу оператора ГТС).

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує пропозицію щодо списання боргів підприємств ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України".

Економічна правда