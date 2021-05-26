Уряд доручив "Нафтогазу" реструктуризувати борги тепловиків за спецобов’язками 

Кабінет Міністрів на засіданні 26 травня доручив ряду міністерств і "Нафтогазу" реструктуризувати борги тепловиків за поставки газу в умовах спецобязательств, а також забезпечити ТКЕ газом за договорами.

Про це відомо з засідання Кабміну.

Так, за ініціативи першого віцепрем’єра – міністра енергетики Германа Галущенка, Мінрегіону, Мін’юсту та Міненерго спільно з "Нафтогазом" доручено опрацювати питання та забезпечити укладання договору на реструктуризацію боргів підприємств теплопостачання в рамках меморандуму про взаєморозуміння.

Також, правлінню "Нафтогазу" разом із Мінрегіоном та Мін’юстом доручено опрацювати питання врегулювання судових спорів та внести пропозиції щодо недопущення накладання арештів на рахунки теплокомуненерго, якими надавалися послуги в рамках положення про ПСО (покладені спецобов’язки).

Крім того доручено забезпечити підготовку та укладання договорів між "Нафтогазом" та підприємствами теплопостачання для забезпечення ТКЕ ресурсами природного газу.

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Нагадуємо:

Згідно постанови Кабміну № 444 від 30 квітня 2021 року термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчується 20 травня, Мінрегіону та Міненерго доручили розібратися з боргами за різницю в тарифах.

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив постанову, якою продовжив термін дії спеціальних обов’язків (ПСО) для тепловиків до 20 травня 2021 року.

Причиною став фінансово-економічний стан підприємств, що свідчив про їхню неготовність забезпечити виконання ринкових вимог. Зокрема, станом на 26 квітня 2021 року заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий природний газ перед НАК "Нафтогаз України" становить 56,7 млрд грн.

Економічна правда