Уряд припиняє регулювання цін на газ для тепловиків з 20 травня

Згідно постанови Кабміну № 444 від 30 квітня 2021 року термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчується 20 травня, Мінрегіону та Міненерго доручили розібратися з боргами за різницю в тарифах.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль, постанова Кабміну.

Так, уряд поклав спецобов’язки продавати газ для ТКЕ за пільговою ціною на "Нафтогаз" постановою №867 від 19.10.2018.

Проте з 20 травня Уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго. І, відповідно, не зобов’язує "Нафтогаз" продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною.

"Це ще один важливий крок до створення повноцінного ринку газу. Це крок, який нарешті дасть можливість місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду", – додав Шмигаль.

За словами прем’єра, тепер всі ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, будуть укладати контракти із газопостачальними компаніями самостійно.

Він повідомив, що доручив Мінрегіону та Міненергетики протягом трьох тижнів виконати всі положення меморандуму між Урядом та головами міст України. Міністерства мають надати пропозиції щодо законопроєкту про погашення заборгованості за різницю в тарифах перед ТКЕ.

Нагадуємо:

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив постанову, якою продовжив термін дії спеціальних обов’язків (ПСО) для тепловиків до 20 травня 2021 року.

Причиною став фінансово-економічний стан підприємств, що свідчив про їхню неготовність забезпечити виконання ринкових вимог. Зокрема, станом на 26 квітня 2021 року заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий природний газ перед НАК "Нафтогаз України" становить 56,7 млрд грн.

Економічна правда