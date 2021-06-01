"Нафтогаз" підготував трирічний договір на постачання газу для теплокомуненерго

"Нафтогаз" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії - зокрема, з червня 2021 року і протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна складатиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, без врахування тарифу оператора ГТС).

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК.

Водночас цінові пропозиції для теплокомуненерго у наступних періодах (з 1 липня 2022 року та з 1 липня 2023 року) будуть проіндексовані.

"У межах контракту довгострокова ринкова ціна поширюється лише на обсяг природного газу, який відповідає історичному обсягу споживання ТКЕ в частині виробництва тепла і гарячої води безпосередньо для потреб населення.

Додаткові обсяги газу відпускатимуться для теплокомуненерго за спотовою ціною", - пояснили в "Нафтогазі".

"Група Нафтогаз готова забезпечити потреби ТКЕ та запрошує контрагентів до співпраці.

Угоди про комерційні закупівлі газу в ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклали вже 34 великих підприємств теплокомуненерго, зокрема з Києва та Харкова", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Згідно постанови Кабміну № 444 від 30 квітня 2021 року термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчується 20 травня, Мінрегіону та Міненерго доручили розібратися з боргами за різницю в тарифах.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що уряд та "Нафтогаз", скасовуючи обов'язок НАКу постачати підприємствам теплопостачання газ за фіксованою ціною і без передоплати, залишають 120 міст без гарячої води, а бюджетні установи - без газу.

12 великих підприємств теплокомуненерго вже уклали з "Нафтогазом" угоди про комерційні закупівлі газу, адже з 20 травня втрачають силу покладені на компанію спецобов’язки.

Повідомлялось, що після скасування регулювання цін на газ для тепловиків "Нафтогаз" запропонує довгострокові цінові пропозиції на природний газ.

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Економічна правда