Кияни отримають рахунки з авансовим платежем за опалення: зможуть платити наперед

Кияни із липня отримають рахунки із авансовим платежем за опалення і за бажанням зможуть оплатити опалення наперед, щоб менше сплачувати взимку.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що у рахунку-повідомленні за житлово-комунальні послуги за червень, які кияни отримають у липні, з'явиться окремий рядок із рекомендованим авансовим платежем за опалення.

"Кияни за бажанням зможуть оплачувати рекомендовані суми за послуги наперед, зменшивши фінансове навантаження на сімейний бюджет узимку та не накопичуючи борги за тепло.

У свою чергу, тепловики зможуть акумулювати отримані авансові платежі, щоб закупити природний газ для стабільного проходження опалювального сезону 2021/2022", - пояснили в КМДА.

"Ми запроваджуємо механізм рекомендованого авансового платежу, щоб зменшити обсяги нарахувань для людей взимку. Сума рекомендованого платежу визначається на основі прогнозованого обсягу споживання у певному розрахунковому періоді.

Це близько 10 грн/кв. м опалювальної площі. Авансовий платіж відображатиметься в особових рахунках клієнтів як переплата. Тобто фактично кияни сплачують наперед і гарантовано менше платять взимку", - заявив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

"Рекомендовані авансові платежі за послуги теплопостачання також дозволять клієнтам уникнути накопичення боргів та штрафних санкцій за прострочення оплати за опалення", - додали в КМДА.

Там також нагадали, що загальний борг киян за спожите тепло і гарячу воду становить 3,6 млрд грн.

Економічна правда