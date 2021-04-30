Уряд продовжив дію спецзобов’язань для виробників тепла

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив постанову, якою продовжив термін дії спеціальних обов’язків (ПСО) для тепловиків до 20 травня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Так, із закінченням дії постанови уряду від 19.10.2018 №867, спецобов’язки для тепловиків скасовувалися з 1 травня 2021 року. Виробники тепла мали повністю перейти на ринкові умови придбання природного газу.

Проте, кажуть у Мінрегіоні, фінансово-економічний стан цих підприємств свідчить про їхню неготовність забезпечити виконання ринкових вимог. Це могло створити додаткові проблеми, зокрема щодо надання тепловиками послуг населенню з постачання теплової енергії та гарячої води.

"Розуміючи всю складність ситуації, Мінрегіон розробив та запропонував Уряду рішення, яким дія ПСО для підприємств ТКЕ продовжується до 20 травня 2020 року", – зазначає заступниця голови Мінрегіону Наталія Хоцянівська.

За її словами, станом на 26 квітня 2021 року заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий природний газ перед НАК "Нафтогаз України" становить 56,7 млрд грн. "І без вирішення цього питання перехід підприємств до нового постачальника природного газу є неможливим", – додали у відомстві.

Так, протягом подовження дії ПСО має бути врегульовано питання заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий газ перед "Нафтогазом" та заборгованості населення перед тепловиками. Крім того, повинна бути забезпечена окупність їхньої господарської діяльності та встановлення економічно обґрунтованих тарифів, а також – врегулювання заборгованості з різниці в тарифах.

Нагадуємо:

Нардепи-члени енергетичного комітету Верховної Ради звернулись до Кабміну з пропозицією терміновий розгляд питання продовження терміну дії спецзобов'язань (ПСО) на ринку газу для виробників теплової енергії.

Оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла у рамках покладених на "Нафтогаз" спецобов'язків (ПСО) у квітні становитиме 6,523 грн за кубометр (без урахування ПДВ та витрат на транспортування) - це на 3,9% вище, ніж у березні.

Економічна правда