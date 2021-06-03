Уряд створив робочу групу для підготовки до наступного опалювального сезону

Уряд створив міжвідомчу робочу групу для координації підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницьку, передає "Укрінформ".

"Аби зима не прийшла "раптово", вже зараз необхідно починати підготовку до неї. Вчора уряд прийняв рішення і створив відповідну міжвідомчу робочу групу для координації спільних заходів. Прошу мерів долучатися до цієї роботи", - зазначив міністр.

За його словами, минулий опалювальний сезон був найбільш стабільним за всі роки незалежності України.

Зокрема, був укладений меморандум, який сприяв сталому функціонуванню підприємств теплокомуненерго.

Крім цього, Чернишов нагадав, що на наступний опалювальний сезон НАК "Нафтогаз України" напрацював довгостроковий контракт на постачання газу для підприємств ТКЕ.

"Однак, нагадаю всім представникам місцевої влади: енергоефективність - це один із важливих параметрів регіонального розвитку на найближчі роки. Споживання газу має скорочуватися", - підкреслив він.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії - зокрема, з червня 2021 року і протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна складатиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, без врахування тарифу оператора ГТС).

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