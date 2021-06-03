Зеленський підтримує пропозицію списати борги тепловиків перед "Нафтогазом"

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує пропозицію щодо списання боргів підприємств ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України".

Про це він сказав під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, передає Офіс президента.

"Одна з тем, якій була приділена значна увага під час засідання, стосувалася підготовки регіонів до опалювального сезону. Володимир Зеленський висловився на підтримку пропозиції щодо списання боргів підприємств ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України".

Водночас глава держави зазначив, що, відповідно до українського законодавства, ціни на газ мають бути ринковими", - йдеться у повідомленні.

"Проте держава як акціонер зверталася до НАК, і "Нафтогаз" запровадить енергетичні пакети, які за ціною були б найкращими чи не в усій Європі", - додав Зеленський.

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Нагадуємо:

Згідно постанови Кабміну № 444 від 30 квітня 2021 року термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчується 20 травня, Мінрегіону та Міненерго доручили розібратися з боргами за різницю в тарифах.

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив постанову, якою продовжив термін дії спеціальних обов’язків (ПСО) для тепловиків до 20 травня 2021 року.

Причиною став фінансово-економічний стан підприємств, що свідчив про їхню неготовність забезпечити виконання ринкових вимог. Зокрема, станом на 26 квітня 2021 року заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий природний газ перед НАК "Нафтогаз України" становить 56,7 млрд грн.

Кабінет Міністрів на засіданні 26 травня доручив ряду міністерств і "Нафтогазу" реструктуризувати борги тепловиків за поставки газу в умовах спецобязательств, а також забезпечити ТКЕ газом за договорами.

"Нафтогаз" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії - зокрема, з червня 2021 року і протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна складатиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, без врахування тарифу оператора ГТС).

Економічна правда