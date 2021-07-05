Новини 5 липня: ціни на електроенергію і пальне, продаж сільгоспземлі

Про ціни на електроенергію. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, провела екстрене позачергове засідання, на якому ухвалила рішення, що мають стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії.

Міненерго запропонувало способи системного вирішення проблем на ринку електроенергії: зокрема, пропонує затвердити обов'язковість біржової торгівлі для всіх учасників, а також - прийняти методику розрахунку граничної ціни на ринку "на добу наперед".

Про ціни на пальне. Середня вартість 1 літра бензинів становить 26,64 грн/л, 1 літра дизпалива - 22,55 грн/л.

Про продаж сільгоспземлі. 71,7% опитаних українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі, при цьому, 84,1% опитаних - не підтримують продаж землі іноземцям.

Про блокування активів контрабандистів. Після санкцій Ради нацбезпеки активи усіх 174 компаній, пов’язаних з контрабандою, були заблоковані.

Про Glusco. 5 липня у ЗМІ з’явилася інформація щодо запуску роботи автозаправних станцій мережі Glusco, що вже понад три місяці тому припинив реалізацію нафтопродуктів – у компанії пояснили це технологічним запуском для перевірки обладнання.

Про Вітренка. Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису НАЗК від 1 липня на адресу наглядової ради НАК "Нафтогаз України" щодо припинення контракту з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

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Ціни на електроенергію рекордно впали: регулятор збирав екстрене засідання. Що відбувається?

Що сталося з вартістю електроенергії та чому в цінових рекордах на ринку звинувачують компанію Ріната Ахметова.