Ціни на електроенергію: у Міненерго відреагували на кризову ситуацію

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Міненерго запропонувало способи системного вирішення проблем на ринку електроенергії: зокрема, пропонує затвердити обов'язковість біржової торгівлі для всіх учасників, а також - прийняти методику розрахунку граничної ціни на ринку "на добу наперед".

Про це повідомляє прес-служба міністерства за підсумками наради щодо врегулювання кризової ситуації на ринку електроенергії під головуванням міністра Германа Галущенка.

Зазначається, що участь в нараді взяли виробники електроенергії, НКРЕКП, НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець", ДП "Оператор ринку".

"Треба прийняти методику розрахунку граничної ціни на ринку "на добу наперед", що допоможе зробити ринок ліквідним. Крім того, потрібно затвердити обов’язковість біржової торгівлі для всіх учасників.

Також необхідно у законодавчому полі скасувати зобов'язання щодо продажу 10% електроенергії на РДН, принаймні для тих учасників, які виконують функції ПСО", - заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

"Водночас під час наради було обговорено можливе рішення, яке допоможе врегулювати ситуацію на ринку електроенергії вже найближчим часом до впровадження системних заходів.

Рішення полягає в обмеженні продажу трейдерами та постачальниками на ринку "на добу наперед" у відсотковому значенні від їхнього обсягу торгівлі", - додали у відомстві.

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Нагадуємо:

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, провела екстрене позачергове засідання, на якому ухвалила рішення, що мають стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії.

З метою збільшення попиту на РДН, регулятор зобов’язав оператора системи передачі та операторів систем розподілу закуповувати на цьому сегменті ринку обсяги електроенергії, що необхідні для компенсації виробничих втрат.

Також регулятор встановив обмеження місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, що входять "до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання", у розмірі 50 відсотків їх місячного обсягу продажу електричної енергії.

Регулятор встановив мінімальне цінове обмеження на РДН, нижче якого учасники ринку не мають права подавати цінові пропозиції.

Обмеження буде діяти до 8 липня цього року і відповідає останньому тарифу на відпуск електричної енергії ДП НАЕК "Енергоатом", проіндексованому на індекс цін виробників промислової продукції та становить 734,9 грн/мВт∙год.

З метою оцінки дій учасників ринку регулятор оголосив про початок процедури розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії у вказані дні.

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.

На 5 липня ціна підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год.

НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдінг з групи ДТЕК.

Сама Д.Трейдінг закликає регулятора "навести порядок на новому ринку електроенергії у відповідності з європейськими стандартами роботи, терміново усунути маніпуляції та спекуляції".

Економічна правда