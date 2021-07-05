Регулятор з тарифів провів екстрене засідання через ціни на електроенергію

Скріншот трансляції засідання

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, провела екстрене позачергове засідання, на якому ухвалила рішення, що мають стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії.

Засідання скликали у зв’язку з різким зниженням 2-4 липня ціни на "ринку на добу наперед", яке спричинене виведенням з нього попиту постачальниками електроенергії, що мають значну ринкову владу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

З метою збільшення попиту на РДН, регулятор зобов’язав оператора системи передачі та операторів систем розподілу закуповувати на цьому сегменті ринку обсяги електроенергії, що необхідні для компенсації виробничих втрат.

Також регулятор встановив обмеження місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, що входять "до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання", у розмірі 50 відсотків їх місячного обсягу продажу електричної енергії.

Регулятор встановив мінімальне цінове обмеження на РДН, нижче якого учасники ринку не мають права подавати цінові пропозиції.

Обмеження буде діяти до 8 липня цього року і відповідає останньому тарифу на відпуск електричної енергії ДП НАЕК "Енергоатом", проіндексованому на індекс цін виробників промислової продукції та становить 734,9 грн/мВт∙год.

З метою оцінки дій учасників ринку регулятор оголосив про початок процедури розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії у вказані дні.

Нагадуємо:

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.

На 5 липня ціна підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год.

НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдінг з групи ДТЕК.

Сама Д.Трейдінг закликає регулятора "навести порядок на новому ринку електроенергії у відповідності з європейськими стандартами роботи, терміново усунути маніпуляції та спекуляції".

ОНОВЛЕНО

Пряма мова пресслужби Д.Трейдінг:

"Вночі 4 липня після 1,5 місяців критичних провалів оптових цін, десятків прохань, листів, звернень від державних і приватних виробників, НКРЕКП ухвалила низку рішень. Вони представлені в якості заходів по "стабілізації ситуації на ринку електроенергії".

Рішення прийняті без публічних обговорень і професійного аналізу експертів галузі. Вони не відповідають тим заходам, про які багато разів просили виробники, Міненерго, бізнес-асоціації. Деякі з них - це скасування власних рішень регулятора, деякі - такі, що суперечать європейським правилам і нормам заходи у вигляді ручного регулювання.

На наш погляд, головна мета останніх рішень регулятора - зберегти діючу систему, схильну до маніпуляцій, штучного заниження цін і нанесення колосальних збитків генеруючим компаніям, в тому числі державним. Рішення в черговий раз підтверджують адміністративне заступництво трейдерам, які беруть участь в махінаціях, що завдають збитків виробникам.

Ми як виробник вітаємо той факт, що вперше за 2 роки роботи ринку, після десятків випадків аномального падіння цін нижче собівартості найдешевших виробників, регулятор вперше визнав низьку ціну фактором нездорової роботи ринку. У той же час, запропоновані рішення не відповідають проблемі. Сьогодні ми можемо з повною впевненістю заявити, що українські генеруючі компанії всіх форм власності знаходяться на грані банкрутства.

Вся відповідальність за падіння енергетичної галузі, відступ від європейської моделі ринку, згортання наймасштабнішої реформи енергетики в історії України лежить на особах, які ухвалюють рішення про допустимість ручного управління, маніпуляцій трейдерів і нанесення непоправних збитків генеруючим компаніям. Ми звертаємося до вищого керівництва країни з проханням звернути увагу на роботу ринку в останні 1,5 року, на рішення, що приймаються регулятором і вигодонабувачів цих рішень".

Економічна правда