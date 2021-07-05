Активи 174 компаній заблоковано після санкцій РНБО щодо контрабандистів
Після санкцій Ради нацбезпеки активи усіх 174 компаній, пов’язаних з контрабандою, були заблоковані.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зокрема, 20 підприємствам, до яких застосовано санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п’яти - зупинено дозволи на експлуатацію митних складів, а три підприємства виключено з переліку місць доставки.
Зазначається, що СБУ подала пропозиції РНБО щодо застосування санкцій у межах боротьби із системною контрабандою.
Нагадуємо:
Зеленський ввів в дію санкцій проти топ-10 українських контрабандистів.
Після засідання Ради Національної безпеки і оборони від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.
20 квітня Зеленський ввів санкції проти контрабандистів та позбавив трьох українців громадянства.
Економічна правда
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