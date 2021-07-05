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Активи 174 компаній заблоковано після санкцій РНБО щодо контрабандистів

Понеділок, 5 липня 2021, 11:42
 
фото сбу

Після санкцій Ради нацбезпеки активи усіх 174 компаній, пов’язаних з контрабандою, були заблоковані.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зокрема, 20 підприємствам, до яких застосовано санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п’яти - зупинено дозволи на експлуатацію митних складів, а три підприємства виключено з переліку місць доставки.

Зазначається, що СБУ подала пропозиції РНБО щодо застосування санкцій у межах боротьби із системною контрабандою. 

Нагадуємо:

Зеленський ввів в дію санкцій проти топ-10 українських контрабандистів.

Після засідання Ради Національної безпеки і оборони від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.

20 квітня Зеленський ввів санкції проти контрабандистів та позбавив трьох українців громадянства.

Економічна правда

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СБУ контрабанда РНБО

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