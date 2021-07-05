"Відкрите небо" з ЄС: що передбачає угода та як зміняться ціни на авіаквитки

Давня мрія про здешевлення перельотів між Україною та державами Євросоюзу невдовзі може стати реальністю. Рада ЄС погодилася підписати угоду про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") восени 2021 року.

Важливу, але поки що формальну подію в Україні оцінили на найвищому рівні. "Угода дасть змогу нашим громадянам отримати дешеві квитки та розширити географію подорожей", – зауважив президент Володимир Зеленський.

Це правда. Угода відкриє український ринок авіаперевезень для компаній з ЄС. У конкурентному середовищі, як говорить економічна теорія, ціни зменшуються, тож виграють споживачі – українці, які користуються послугами авіакомпаній.

Утім, не все так однозначно. Вітчизняні перевізники скаржаться, що через дискримінаційність окремих пунктів угоди вони можуть втратити позиції на ринку. Причому як на українському, так і на ринку Європейського Союзу.

Історія питання: семирічна затримка в Гібралтарі

Угода про спільний авіаційний простір уже мала працювати. Представники України та ЄС парафували її (підписали на рівні переговорних команд) в листопаді 2013 року. Однак "відкриття неба" зупинилося за крок до фіналу.

Причиною став 300-літній конфлікт Великобританії та Іспанії щодо статусу Гібралтару. Офіційно ця територія на Піренейському півострові перебуває під юрисдикцією Її Величності королеви Єлизавети, однак Іспанія вважає своєю її частину – саме ту, на якій побудований місцевий аеропорт.

У 2014 році іспанський уряд вирішив загострити суперечку. Без підпису всіх держав-членів ЄС "відкрите небо" виявилося заблокованим для всіх охочих приєднатися до угоди. Крім України, у черзі опинилися Вірменія і Туніс.

Вирішити 300-літній конфлікт, як показала практика, можна за кілька місяців. Своє слово сказали британці, і це слово Brexit. Британія почала відділятися від ЄС, і вирішення проблеми з Іспанією перестало бути пріоритетом.

Лише в січні 2021 року, коли завершився Brexit, процес відновився, і недавно історія добігла кінця. 28 червня Рада ЄС затвердила чотири угоди: з Україною, Вірменією, Тунісом та Катаром. Залишилося лише підписати документ.

За інформацією "Європейської правди", це може статися 12 жовтня 2021 року під час саміту "Україна – ЄС" у Києві. У такому випадку застосування норм "відкритого неба", швидше за все, розпочнеться з 1 грудня 2021 року.

Що передбачає "відкрите небо"

Європейський спільний авіаційний простір – двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації. Простіше кажучи, документ передбачає зняття обмежень на виконання польотів між аеропортами України та країн ЄС.

На першому етапі перевізники зможуть літати між будь-якими містами України та Євросоюзу. Тобто компаніям не доведеться чекати на дозволи від Державної авіаційної служби. Достатньо буде домовитися з аеропортами про слоти – періоди часу, протягом яких дозволені зліт та посадка повітряних суден.

Другий етап, навколо якого точаться дискусії, дасть можливість будь-якій авіакомпанії з ЄС виконувати регулярні рейси на території України. Жодних обмежень щодо використання цього права іноземними перевізниками не буде.

Це непокоїть локальних учасників ринку, адже вони зможуть виконувати рейси тільки між містами Євросоюзу та українськими містами. Всередині ЄС діятимуть обмеження. Такий підхід, кажуть гравці ринку, є дискримінаційним.

Чого бояться авіакомпанії

Найбільше рейсів з України до ЄС здійснюють авіакомпанії МАУ, Turkish Airlines та Ryanair. Останні дві є міжнародними гравцями, які вже представлені на українському ринку, тому угода про "відкрите небо" не плине на їх діяльність. Інша річ – МАУ, одним з бенефіціарів якої є олігарх Ігор Коломойський.

"Щоб обговорювати переваги, які матиме договір про "відкрите небо", необхідно ознайомитися з текстом угоди. Українські компанії і сьогодні не мають проблем з отриманням дозволів на польоти до країн ЄС", – каже прес-служба компанії.

Регулярні рейси до країн Євросоюзу з України виконують також українські компанії Sky Up та Windrose. Інші українські перевізники літають або всередині країни, або за чартерними маршрутами до країн Близького Сходу.

У прес-службі перевізника Sky Up, що належить власникам туроператора JoinUP! подружжю Юрію й Тетяні Альбів, наголосили, що угода нерівноправна.

"Авіакомпанії Євросоюзу отримають доступ на внутрішній ринок і зможуть здійснювати перельоти всередині України, тоді як вітчизняні компанії не матимуть права літати між містами або країнами ЄС, якщо хоча б однією точкою на маршруті не є українське місто", – зазначили в компанії.

Представники Sky Up переконані, що в довгостроковій перспективі реалізація угоди матиме негативні наслідки для українських авіакомпаній та економіки. Виграють від такого кроку лише представники бізнесу країн Євросоюзу.

"Ситуація зараз максимально віддалена від рівної конкуренції, адже у 2020 році європейські перевізники отримали багатомільярдні дотації (Lufthansa – 9 млрд євро, Ryanair – 600 млн фунтів стерлінгів, Wizz Air – 300 млн фунтів стерлінгів. – ЕП). Україна такої допомоги не надавала й не планує, а отже, угода вигідніша європейським перевізникам", – упевнені в Sky Up.

Що думають в аеропортах

Українським перевізникам буде важко конкурувати з компаніями з країн Євросоюзу, наголошують представники найбільших аеропортів України.

"Угода буде вигідна Україні тоді, коли наші компанії зрівняються в технічних і фінансових показниках з європейськими. Український ринок відкривається європейським авіакомпаніям, і європейський повинен відкритися українським", – каже голова ради директорів аеропорту "Київ" Денис Костржевський.

Заступник генерального директора аеропорту "Бориспіль" з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури Георгій Зубко теж відзначає, що лібералізація в такій формі може призвести до "руйнівної конкуренції" або "посиленої конкуренції" та домінування глобальних альянсів авіакомпаній.

"Може статися так, що в зоні "відкритого неба" залишаться п'ять-шість великих компаній, які при появі конкурентів будуть видавлювати їх ціною, а потім повертати ціни на колишній рівень", – прогнозує він.

Пасажири виграють

Точно виграють від реалізації угоди пасажири. "Угода створить умови для появи більшої кількості авіакомпаній. Це розширить вибір та можливості планування подорожей, а підвищення конкуренції серед авіакомпаній формуватиме передумови для зниження цін", – заявив керівник "Украероруху" Андрій Ярмак.

"Це вигідно українцям, оскільки на першому етапі призведе до зниження цін на квитки та до розширення маршрутів", – заявив Костржевський.

"Лібералізація може сприятливо вплинути на добробут споживачів у формі зниження тарифів та певного зростання попиту на перевезення. За умови збільшення кількості перевізників компанії будуть вимушені в конкурентній боротьбі за пасажирів знижувати ціни", – констатує Зубко.

Погоджуються з ними і профільні експерти.

"В умовах пандемії скористатися збільшенням рейсів зможуть лише заробітчани, бо для туристів досі діють обмеження. Ціни на деяких напрямках знизяться, але порівняно з 2019 роком вони і так суттєво впали", – каже директор консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький.

Авіаційний юрист Андрій Гук попереджає: очікувати зниження вартості перельотів одразу після початку дії угоди не варто.

"Передусім мова йде про технічні стандарти і зобов'язання України з уніфікації законодавства. План розрахований не на один рік. Ідеться про цілий перелік європейських регуляцій – від антимонопольних до технічних", – говорить він.

Ще один очевидний плюс для пасажирів полягає в тому, що угода передбачає обов'язкову імплементацію Україною директиви ЄС 261/2004 про захист прав пасажирів під час затримки і скасування рейсів.

Застосування європейської практики, як зазначає avianews, дозволить туристам отримувати 250-600 євро компенсації за тривалі затримки рейсів. Зараз на такі компенсації пасажири можуть розраховувати тільки в разі, якщо авіакомпанія скасує рейс менше ніж за 14 днів до вильоту.

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